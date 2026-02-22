ठाणे में ठगों के होसले बुलंद, इंजीनियर को निवेश के नाम पर लगाया 3.15 करोड़ का चूना, 3 पर केस

महाराष्ट्र के ठाणे में साइबर ठगों के होसले बुलंद नजर आ रहे हैं. यहां पर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर मुनाफा कमाने का झांसा देकर 46 वर्षीय एक मेकैनिकल इंजीनियर से कथित तौर पर 3.15 करोड़ रुपये की ठगी की गई. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

कासारवडवली इलाके के रहने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और एक वेबसाइट के जरिए निवेश करने पर भारी मुनाफा मिलने का लालच दिया. आरोप है कि इंजीनियर को अमेरिकी डॉलर का लालच दिया गया था, जिसकी वजह से वे ठगी का शिकार हो गया.

साइबर पुलिस अधिकारी ने दी यह जानकारी

साइबर पुलिस थाने के उप-निरीक्षक लाहू राठौड़ ने बताया कि लुभावने वादों के झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने वेबसाइट के जरिए पिछले साल 12 दिसंबर से इस साल 11 फरवरी के बीच कुल 3,15,67,954 रुपये का निवेश किया.

पांच लाख डॉलर का दिखाया गया मुनाफा

अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता को ठगों ने शुरुआत में उसे वेबसाइट पर पांच लाख अमेरिकी डॉलर का मुनाफा दिखाया गया, जिससे उसका भरोसा बढ़ गया. हालांकि, जब उसने अपनी रकम निकालनी चाही, तो उसका खाता बंद कर दिया गया जिसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ.'

पुलिस ने 3 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने शुक्रवार (20 फरवरी) को इस संबंध में तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर गहन जांच चल रही है.

साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच जारी है. पीड़ित इंजीनियर से पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की पूछताछ कर रही है. किस तरह से ठगों ने उसे अपना शिकार बनाया. इन सभी पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है.