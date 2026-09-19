भारत-पाकिस्तान के 2 पासपोर्ट! फर्जी दस्तावेजों से धोखा, ठाणे में FIR

भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में ठाणे में एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि चांद अली अब्दुल रशीद सैयद ने पहले भारतीय पासपोर्ट बनवाया, फिर पाकिस्तान जाकर अपनी भारतीय नागरिकता छिपाई और फर्जी दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लिया. इसके बाद वह कथित तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए भारत लौटा और कुछ साल बाद अपनी पुरानी जानकारी छिपाकर दोबारा भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया.

मामला ठाणे के हिललाइन पुलिस स्टेशन का है. आरोपी की पहचान ठाणे के सुल्ताननगरी में हाजी मलंग वाड़ी के अंबरनाथ निवासी चांद अली अब्दुल रशीद सैयद, उम्र करीब 38 साल के तौर पर हुई है.

2009 में बनवाया था भारतीय पासपोर्ट

पुलिस के मुताबिक, चांद अली ने साल 2009 में अपने और अपने पिता के दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था. इसके बाद वह पाकिस्तान में रह रहे अपने रिश्तेदारों से मिलने गया. आरोप है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने अपनी भारतीय नागरिकता की जानकारी छिपाई और जाली दस्तावेजों के आधार पर ‘चांद अली रशीद अली’ के नाम से पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लिया.

पाकिस्तानी पासपोर्ट से भारत आने का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश किया और यहां रहने लगा. इसके बाद साल 2024 में उसने अपने पुराने भारतीय पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर नए दस्तावेजों के आधार पर फिर से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया. इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, गाजियाबाद का जन्म प्रमाण पत्र, अंबरनाथ का डोमिसाइल, राशन कार्ड और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज शामिल बताए गए हैं.

मुंबई पासपोर्ट ऑफिस को हुआ शक

मामले का खुलासा तब हुआ जब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई को आरोपी की नागरिकता और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी पर संदेह हुआ. इसके बाद ठाणे पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए गए. पुलिस ने दस्तावेजों और रिकॉर्ड का मिलान किया तो कथित तौर पर सामने आया कि आरोपी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और उसने अपनी पुरानी भारतीय पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर दोबारा भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था.

इन धाराओं में FIR दर्ज

हिललाइन पुलिस स्टेशन के गोपनीय कक्ष में तैनात पुलिस हवलदार दत्तात्रय विश्वनाथ वाघ की शिकायत पर 12 सितंबर 2026 को चांद अली के खिलाफ FIR दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336, 339, 340, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12(1A)(b) और 12(3) तथा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14(b) के तहत FIR दर्ज की है.

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

मामले की जांच पुलिस सब इंस्पेक्टर बालासाहेब श्रावण रावखांडे कर रहे हैं. अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने कथित तौर पर दो देशों के पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल क्यों किया और इस पूरे मामले में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क भी शामिल था या नहीं.

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