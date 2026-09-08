ठाणे: 95.7 पसरेंट आने के बाद भी छात्र ने किया सुसाइड, नहीं मिला था पसंद का कॉलेज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से छात्र आत्महत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अच्छे अंक लाने के बाद भी छात्रों पर इतना दबाव किस चीज का है? यहां एक 17 साल के बच्चे ने इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसे अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा था, जबकि वह 12वीं में साइंस की पढ़ाई कर 95.7 प्रतिशत मार्क्स लेकर आया था.

ठाणे पुलिस के मुताबिक, घोड़बंदर रोड स्थित हीरानंदानी एस्टेट में रहने वाले छात्र ने शुक्रवार शाम अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जान देने का संदेश भेजा. इससे पहले कि परिवार कुछ कर पाता, उसने एक आवासीय इमारत की 22वीं मंजिल से छलांग लगा दी.

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एंट्रेंस एग्जाम में 10 हजार से ज्यादा थी रैंक

छात्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IIEST), शिबपुर से बीएस-एमएस दोहरी डिग्री की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन प्रवेश परीक्षा में 10,474वीं रैंक आने के कारण उसे सीट नहीं मिल सकी. इससे वह कथित तौर पर काफी निराश था.

साइकिल चलाने की बात कहकर घर से गया था छात्र

पुलिस ने बताया कि छात्र शाम करीब 7.30 बजे साइकिल चलाने की बात कहकर घर से निकला था. करीब 8.15 बजे उसने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा. फोन बंद मिलने पर परिजनों ने कसारवडावली पुलिस को सूचना दी. तलाश के दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल अवस्था में अपार्टमेंट के पास फुटपाथ पर मिला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पिता के बयान के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस ने कहा कि परिवार को किसी साजिश का संदेह नहीं है और उन्होंने घटना के लिए पढ़ाई से जुड़ी परेशानी को जिम्मेदार बताया है.

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