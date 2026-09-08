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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे: 95.7 पसरेंट आने के बाद भी छात्र ने किया सुसाइड, नहीं मिला था पसंद का कॉलेज

ठाणे: 95.7 पसरेंट आने के बाद भी छात्र ने किया सुसाइड, नहीं मिला था पसंद का कॉलेज

ठाणे के छात्र ने बोर्ड एग्जाम में 95 परसेंट मार्क्स हासिल किए थे. उसे IIEST में एडमिशन चाहिए था लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में उसकी रैंक 10474 थी इसलिए उसे पसंद का कॉलेज नहीं मिला. छात्र ने सुसाइड कर लिया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले से छात्र आत्महत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अच्छे अंक लाने के बाद भी छात्रों पर इतना दबाव किस चीज का है? यहां एक 17 साल के बच्चे ने इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसे अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा था, जबकि वह 12वीं में साइंस की पढ़ाई कर 95.7 प्रतिशत मार्क्स लेकर आया था. 

ठाणे पुलिस के मुताबिक, घोड़बंदर रोड स्थित हीरानंदानी एस्टेट में रहने वाले छात्र ने शुक्रवार शाम अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जान देने का संदेश भेजा. इससे पहले कि परिवार कुछ कर पाता, उसने एक आवासीय इमारत की 22वीं मंजिल से छलांग लगा दी.

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एंट्रेंस एग्जाम में 10 हजार से ज्यादा थी रैंक

छात्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IIEST), शिबपुर से बीएस-एमएस दोहरी डिग्री की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन प्रवेश परीक्षा में 10,474वीं रैंक आने के कारण उसे सीट नहीं मिल सकी. इससे वह कथित तौर पर काफी निराश था.

साइकिल चलाने की बात कहकर घर से गया था छात्र

पुलिस ने बताया कि छात्र शाम करीब 7.30 बजे साइकिल चलाने की बात कहकर घर से निकला था. करीब 8.15 बजे उसने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा. फोन बंद मिलने पर परिजनों ने कसारवडावली पुलिस को सूचना दी. तलाश के दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल अवस्था में अपार्टमेंट के पास फुटपाथ पर मिला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पिता के बयान के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस ने कहा कि परिवार को किसी साजिश का संदेह नहीं है और उन्होंने घटना के लिए पढ़ाई से जुड़ी परेशानी को जिम्मेदार बताया है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 08 Sep 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News
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