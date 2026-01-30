नालासोपारा में ठाकरे बंधुओं और परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जमकर बवाल हो गया. मामला इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. जिस पर अब सियासी और सामाजिक बहस छिड़ गई है.

जानकारी के मुताबिक, सूरज महेंद्र शिर्के नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर ठाकरे परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. उसने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि ठाकरे बंधु मराठी वोटरों को बेवकूफ बना रहे हैं और मुस्लिम दंगाइयों का साथ दे रहे हैं. इस पोस्ट में उसने मनसे, शिवसेना (ठाकरे गुट), उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया.

मनसे कार्यकर्ताओं की कार्रवाई

इन पोस्ट के सामने आने के बाद मनसे के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए. आरोप है कि मनसे पदाधिकारी किरण नकाशे और अन्य कार्यकर्ताओं ने सूरज शिर्के को नालासोपारा से पकड़ लिया.

इसके बाद उसकी पिटाई की गई और कथित तौर पर उसे अर्धनग्न हालत में करीब एक से डेढ़ किलोमीटर तक घुमाया गया. इस दौरान पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया.

वीडियो जारी कर किरण नकाशे ने कहा कि इसे यही भाषा समझ आती है. वहीं, किरण नकाशे की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की गई है. इसमें दावा किया गया कि सूरज शिर्के की पिछले कुछ दिनों से तलाश की जा रही थी और सूचना मिलने पर उसे पकड़कर कार्रवाई की गई.

चेतावनी भरे लहजे में पोस्ट

पोस्ट में आगे लिखा गया है कि ठाकरे परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वालों का यही हश्र होता है, चाहे वह मराठी हो या न हो. मर्यादा पार करने पर ऐसी कार्रवाई होगी. यह सभी को याद रखना चाहिए. फिलहाल, इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.