IND vs PAK: साहिबजादा फरहान के गन-सेलिब्रेशन पर तहसीन पूनावाला बोले, 'हर एक पाकिस्तानी...'

क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर पाकिस्तान को भारत ने रविवार (21 सितंबर) को धूल चटा दी. इस मैच को लेकर इमोशन पहले से ही अपने चरम था इस बीच पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कुछ ऐसा किया कि अब पछतावा हो रहा होगा. साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया. इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस बीच राजनीतिक विश्लेषक और कंसल्टेंट तहसीन पूनावाला ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हर एक पाकिस्तानी चाहता है कि भारत की बर्बादी हो. कल जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में हरकत की, ये खेल को खेल की तरह नहीं लेते, जंग मानते हैं.

मोहसिन नकवी पर भड़के तहसीन पूनावाला

तहसीन पूनावाला ने कहा, "चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन और एशियन क्रिकेट कॉउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हों, जो चाहते हैं कि परमाणु हथियारों से भारत पर हमला हो. चाहे मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जो मीम्स लगाते हैं कि हमारी महिलाओं को पाकिस्तान की सेना बंधक बनाए. कल जो क्रिकेट फील्ड पर हरकत हुई, बैट को गन बनाकर, AK-47 बनाकर शूटिंग एक्शन किया जैसे पहलगाम में आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे 26 मासूमों पर किया. उस तरह के एक्शन क्रिकेटर्स कर रहे थे. हमारे जहाज गिराने के एक्शन कर रहे थे."

Pune, Maharashtra: On Pakistani cricketer Sahibzada Farhan's 'AK-47' gesture, Political analyst and consultant Tehseen Poonawalla says, "Every Pakistan want India's destruction. Yesterday, the actions of Pakistani players on the cricket field showed that they do not see the game…

35 करोड़ रुपये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रही BCCI- पूनावाला

इसके आगे उन्होंने कहा, "पाकिस्तान खेल को खेल नहीं मानता. इनके क्रिकेट एनालिस्ट चाहते हैं कि उनकी क्रिकेट टीम सोमनाथ मंदिर को तोड़े. BCCI 35 करोड़ रुपये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रही है. BCCI एशियन क्रिकेट कॉउंसिल और एशियन बोर्ड के टूर्नामेंट से कोई पैसा नहीं कमाती. ये ICC का टूर्नामेंट ही नहीं है. पर हम जाकर पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं. मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? वो पाकिस्तान जो सिर्फ जंग चाहता है भारत के साथ."