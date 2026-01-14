Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 21 साल की एक एयर होस्टेस के जरिए कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद पुलिस के जरिए उसके पूर्व साथी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी बुधवार को दी थी. महिला का शव 28 दिसंबर 2025 को कल्याण (पूर्व) स्थित अपने आवास पर फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी.

कल्याण में होस्टेस की मौत, पूर्व प्रेमी पर केस दर्ज

पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतक के मोबाइल फोन और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद कोलसावाड़ी पुलिस ने 10 जनवरी को उसके 23 साल के एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (एबेटमेंट) के आरोप में एफआईआर दर्ज की.

मां की शिकायत, शादी से इनकार का आरोप

पीड़िता की मां के जरिए दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 28 दिसंबर की रात उनकी बेटी ने फोन का जवाब नहीं दिया. इसके बाद एक पड़ोसी ने कल्याण स्थित अनुसूया निवास में उनके घर का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने देखा कि लड़की छत के हुक से लटकी हुई है.

उन्हें तुरंत रुक्मिणी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का दावा है कि मृतक और आरोपी के बीच साल 2020 से रिलेशनशिप था. आरोप है कि आरोपी ने कथित तौर पर उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने की धमकी दी और उससे शादी करने से इंकार कर दिया. इसके बाद हाल ही में एक अन्य महिला के साथ संबंध बना लिया, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई और मौत जैसी भयावह चीजों को अपने गले लगा लिया.

शादी का झांसा ऐंठे लाखों रुपए!

अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार वालों ने पीड़िता के मोबाइल फोन और बैंक रिकॉर्ड चेक किए तो पाया कि आरोपी उसके साथ अक्सर मारपीट करता था. इतना ही नहीं, मृतक के बैंक खाते के रिकॉर्ड से पता चला कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे लाखों रुपये लिए थे.

अधिकारी ने बताया कि सबसे अधिक लेनदेन 16 दिसंबर, 2025 को हुआ था. इकाबालिया बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है.