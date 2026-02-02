बड़ा खुलासा: सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री, दोनों NCP विलय के बाद महायुति में होते शामिल

शरद पवार गुट के 14 नेताओं और अजित पवार के बीच जयंत पाटील के निवास पर एनसीपी के विलय को लेकर चर्चा हुई थी, ऐसी जानकारी सामने आई है. दोनों राष्ट्रवादी दलों के विलय के बाद क्या तय हुआ था, इसका पूरा विवरण एबीपी लाइव की सहयोगी वेबसाइट एबीपी माझा के हाथ लगा है. बताया जा रहा है कि दोनों एनसीपी का विलय होने के बाद वे महायुति में शामिल होने वाले थे. सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद देने का भी प्रस्ताव था, जबकि राज्य मंत्रिमंडल में शरद पवार गुट के एक नेता को मंत्री पद देने की बात थी.

इसके साथ ही अजित पवार और जयंत पाटील की बैठक में ये भी तय हुआ था कि प्रदेशाध्यक्ष पद का अंतिम निर्णय शरद पवार ही लेंगे. अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने दावा किया कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अंतिम चर्चा हो चुकी थी.

23 दिसंबर को जयंत पाटील के घर पर हुई थी बैठक

सूत्रों के मुताबिक 23 दिसंबर को जयंत पाटील के मुंबई स्थित घर पर एक बैठक हुई थी. उस बैठक में शरद पवार गुट के 14 नेता और अजित पवार मौजूद थे, जहां राष्ट्रवादी के विलय पर चर्चा हुई, ऐसा सूत्रों ने बताया.

क्या प्रस्ताव था?

जानकारी के अनुसार शरद पवार गुट के 14 नेताओं और अजित पवार के बीच करीब ढाई घंटे चर्चा हुई. इसमें यह तय हुआ था कि दोनों राष्ट्रवादी महायुति में शामिल होंगे. केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री पद मिलेगा और राज्य में शरद पवार गुट के एक नेता को मंत्री पद दिया जाएगा. दोनों राष्ट्रवादी के एक होने के बाद प्रदेशाध्यक्ष पद का अंतिम निर्णय शरद पवार करेंगे.

दोनों पक्षों के बीच हो गया था अंतिम निर्णय!

बताया जा रहा है कि इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच अंतिम निर्णय हो गया था. इससे पहले अजित पवार और जयंत पाटील के बीच कराड में भी एक बैठक हुई थी. अजित पवार की ओर से केवल वे ही चर्चा करते थे, जबकि शरद पवार की ओर से सभी प्रमुख नेता मौजूद रहते थे.

अजित पवार गुट के नेताओं को जानकारी नहीं

दूसरी ओर, अजित पवार गुट के नेताओं को इस चर्चा की कोई जानकारी नहीं थी. शरद पवार गुट के नेताओं ने सवाल किया कि अगर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को विलय की चर्चा का पता चलेगा तो क्या होगा? इस पर अजित पवार ने कड़े शब्दों में कहा था, “मैं पार्टी चला रहा हूं, मैं देख लूंगा.”

अब अजित पवार के निधन के बाद उनके गुट की ओर से शरद पवार गुट के इस दावे को खारिज किया जा रहा है. वहीं छगन भुजबल ने कहा है कि अगर ऐसा विलय करना है तो पहले बीजेपी से पूछना पड़ेगा.