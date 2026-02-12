एक्सप्लोरर
सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'मुश्किल वक्त से गुजर रहा हमारा परिवार, अजित पवार के अधूर सपने को...'
Maharashtra News: पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि हमारा परिवार इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी की कार्याध्यक्ष एवं महासंसदरत्न सांसद सुप्रिया सुळे ने नई दिल्ली में अजित पवार के निधन पर पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा परिवार इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है. हम लोग एक-दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं. आज दादा हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए मैं पुरानी बातों को उछालना नहीं चाहती. वे मेरे दादा थे, लेकिन आज वे हमारे साथ नहीं हैं. मेरे और दादा के बीच जो भी चर्चा हुई, वह हमारे बीच ही रही. दादा के अधूरे सपनों को पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी पर है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
Advertisement
महाराष्ट्र
10 Photos
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे ये नेता और अभिनेता, भावुक कर देंगी तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL