राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी की कार्याध्यक्ष एवं महासंसदरत्न सांसद सुप्रिया सुळे ने नई दिल्ली में अजित पवार के निधन पर पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा परिवार इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है. हम लोग एक-दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं. आज दादा हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए मैं पुरानी बातों को उछालना नहीं चाहती. वे मेरे दादा थे, लेकिन आज वे हमारे साथ नहीं हैं. मेरे और दादा के बीच जो भी चर्चा हुई, वह हमारे बीच ही रही. दादा के अधूरे सपनों को पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी पर है.