सुप्रिया सुले ने अजित पवार की मां से की मुलाकात, भाभी सुनेत्रा पवार की शपथ पर क्या कहा?

दिवंगत एनसीपी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया है. इस बीच सुनेत्रा पवार की ननद और दिवंगत नेता अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले से एबीपी न्यूज ने बातचीत की है. उन्होंने बताया कि अपने चचेरे भाई अजित पवार की मां आशा ताई से मुलाकात की और बजट सत्र के लिए दिल्ली जा रही हैं. हालांकि उन्होंने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार की शपथ को लेकर चुप्पी साध ली और उनके डिप्टी सीएम बनने पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

जब एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले से पूछा गया कि क्या आप दिल्ली जा रही हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''हां, मैं दिल्ली जा रही हूं. कल बजट सत्र है, इसलिए दिल्ली जा रही हूं. अरे रुको ना दादा, गिर जाएंगे हम. कल बजट सत्र है, इसलिए मैं 'आशा काकी' (आशा ताई) से मिलने गई थी.''

मैं आशा काकी की अनुमति लेकर दिल्ली जा रही- सुप्रिया सुले

उन्होंने आगे कहा, ''मैंने आशा ताई से अनुमति ली कि काकी, कल देश का बजट है, तो क्या मैं जा सकती हूं? काकी ने कहा कि हां, देश का बजट है और तुम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 'फ्लोर लीडर' हो." इसलिए मैं काकी की अनुमति लेकर आज दिल्ली जा रही हूं.'' जब उनसे पूछा गया कि काकी कैसी हैं? आपने उनसे मुलाकात की. इस पर सुप्रिया सुले ने हाथ जोड़ते हुए नमस्ते किया और पूछा आप सब ठीक हैं.'' उन्होंने आशा ताई के स्वास्थ्य के सवाल पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.