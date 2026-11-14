'जब मेरे भाई अजित पवार ही नहीं रहे तो...', NCP के विलय पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी घमासान जारी है. एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है. इस दौरान अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों गुट आपस में विलय कर सकते हैं. इस बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक बार फिर प्रतिक्रिया देते हुए इन अटकलों को खारिज कर दिया.

सुप्रिया सुले ने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है. मैंने तुरंत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है. मैंने तो बस अनौपचारिक बातचीत के लिए बुलाया है. विलय को लेकर मैं पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हूं. मैं एक बार फिर वही बात दोहरा रही हूं. दिल्ली में भी मैं इस बारे में पहले ही बोल चुकी हूं.

उन्होंने बताया कि मर्जिंग की चर्चा को लेकर मुझे कंटाला आया है. एक साथ आगे जाने की चर्चा अजित पवार जो मेरा भाई था उसके साथ हुई थी. अब मेरा भाई ही नही रहा तो क्या चर्चा? आपके लिए चर्चा है पर मेरे लिए मेरा भाई एक भावना है. एनडीए के साथ जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं है. जहां चर्चा ही नहीं है, वहां कॉमा और फुलस्टॉप का सवाल ही नहीं उठता. जब एसए लिखा ही नहीं है, तो उसके बारे में बात क्यों करनी?

विलय की चर्चाओं को सुप्रिया ने किया खारिज

उन्होंने कहा कि पार्टी के दोनों गुटों के विलय पर तब तक चर्चा होती रही, जब तक मेरे भाई अजीत पवार जिंदा थे. जिस दिन वे हमें छोड़कर चले गए, उस दिन इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया.संजय राऊत के बयान पर सुप्रिया सुले ने यह बातें कही हैं. सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि हम सब संसद में हैं. सब मिलते हैं, Mature लोग हैं.

महाराष्ट्र में सूखे को लेकर उन्होंने कहा कि देश और राज्य के सामने कई कठिनाइयां हैं. हम इस सूखे में सरकार के साथ काम करना चाहते हैं. राजनीति में इच्छा नहीं करती है. देश की सेवा इच्छा से नहीं करती.

सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं तो हंसी मजाक में कहती थी कि मेरा फोन जरूर टैप करना. ऐसा नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे के साथ गलत हो रहा है. अगर फोन टैपिंग होता होगा तो यह चिंताजनक है. मैं राहुल गांधी से मिलूंगी तो बात करूंगी.

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