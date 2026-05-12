PM की अपील पर सियासत तेज, सुप्रिया सुले बोलीं, 'राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देशभर में सियासत गरमाई हुई है. शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 2013 में पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम एक साल सोना न खरीदें तो बहुत मदद हो सकती है. उन्होंने ये नहीं कहा था कि सोना मत खरीदो. प्रधानमंत्री तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे. तब उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार आपके मंगलसूत्र तक पहुंच गई है.

उन्होंने आगे कहा, ''जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया तो मुझे आश्चर्य हुआ. क्योंकि मोदी जी हल्के में स्टेटमेंट नहीं देते. बहुत सोच समझकर बोलते हैं. वरिष्ठ नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं. देश में बहुत सारे कारीगर और दुकानदार हैं. करोड़ों लोग सोने के व्यवसाय में हैं. उनकी रोटी उसी से चलती है. इतना बड़ा स्टेटमेंट आने के बाद देश में पैनिक हो गया.''

बहुत डर का माहौल भारत में हो गया है- सुप्रिया सुले

एनसीपी (SP) सांसद ने कहा, ''बहुत डर का माहौल भारत में हो रहा है. एकदम से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम करिए. अगर प्रधानमंत्री कुछ कहें तो हम सब को उसको बारे में सोच विचार करना चाहिए. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मेरे खुद के अगर पार्लियामेंट के भाषण देखिए तो इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम सब कहते आ रहे हैं.''

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पीएम की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग हो- सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले ने ये भी कहा कि एक ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए क्योंकि ये बयान उनका ही है. एक कॉन्फिडेंस हम सब को देना पड़ेगा. हम, कल भी आज भी और कल भी, अगर देश दिक्कत में होगा तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे. हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते. लेकिन राजनीति से उठकर आज जो सत्ता में हैं, उनको सच देश को बताना पड़ेगा.''

नीट पेपर लीक पर क्या बोलीं सुप्रिया सुले?

NCP (SP) सांसद ने नीट पेपर लीकर पर कहा, ''21वीं सदी में हम बैठे हैं. दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौर में है और हमारे यहां पेपर लीक हो रहे हैं. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज भी हो सकती है. इसकी पूरी जांच होनी चाहिए सिर्फ सीबीआई को देने से कुछ नहीं होगा. बच्चों का किसी ने सोचा, उनके माता-पिता के बारे में किसी ने सोचा? 22 लाख बच्चों के करियर का सवाल है. ये बहुत गलत बात हुई है. इसके लिए ये पूरी सरकार और उसका सिस्टम जिम्मेदार है.''

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