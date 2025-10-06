हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJI बीआर गवई पर हमले की कोशिश पर बोलीं सुप्रिया सुले, 'ये निश्चित रूप से...'

CJI बीआर गवई पर हमले की कोशिश पर बोलीं सुप्रिया सुले, 'ये निश्चित रूप से...'

Supriya Sule News: सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि न्यायाधीशों का इस प्रकार अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Oct 2025 03:11 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सीजेआई बीआर गवई के सामने एक वकील ने नारेबाजी की. साथ ही जूता निकालने का भी प्रयास किया. इसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. वहीं अब इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. घटना पर शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने चिंता जताई है.

सुप्रिया सुले ने कहा, "देश के मुख्य न्यायाधीश पर न्यायालय में ही हमले का प्रयास होना निश्चित रूप से अत्यंत स्तब्धकारी और चिंताजनक है. यह किसी न किसी रूप में न्यायपालिका पर दबाव बनाने का प्रयास है. यह निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है."

 

उन्होंने आगे कहा, "मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि न्यायाधीशों का इस प्रकार अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और न्यायपालिका का सम्मान बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जांए."

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Published at : 06 Oct 2025 03:09 PM (IST)
BR Gavai SUPRIYA SULE
