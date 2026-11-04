NCP बैठक के बाद एक्शन में विधायक और मंत्री, किसानों से मिलने के निर्देश

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की विधायक दल की बैठक मंगलवार (3 नवंबर) को राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में हुई. ये बैठक महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के आवास देवगिरी में करीब 3 घंटे तक चली. इसमें खास तौर पर महाराष्ट्र में सूखे और किसानों की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई. फैसला लिया गया है कि NCP के पालक मंत्री गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार यानी लगातार तीन दिन अपने-अपने जिलों और क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे. वो किसानों से मिलेंगे और सूखे के हालात का जायजा लेंगे.

बैठक में 30 से ज्यादा विधायक मौजूद रहे और बाद में NCP महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान सामने आया है. सुनील तटकरे ने बताया कि इस बैठक में तीन-चार विधायक तय कार्यक्रमों के चलते राज्य से बाहर थे इसलिए शामिल नहीं हो सके. हालांकि, अन्य सभी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बैठक में शामिल हुए. लोकसभा सदस्य के तौर पर वो भी बैठक में उपस्थित थे.

मंत्रियों और विधायकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में इस समय सूखे और बेमौसम संकट को देखते हुए पार्टी ने फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को अलग-अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे. मंत्रियों को हर जिले और तालुका में कम से कम चार-पांच जगहों पर जाकर हालात का जायजा लेने को कहा गया है. वो किसानों से मिलेंगे, सरकार की ओर से घोषित मदद, फसलों के पंचनामे और मुआवजे की स्थिति की जानकारी लेंगे. जरूरत पड़ने पर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे.

उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्रियों के दौरे शुरू होंगे. विधायकों को भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर किसानों से मिलने के निर्देश दिए गए हैं. विधान परिषद के सदस्यों को भी सूखाग्रस्त जिलों के कुछ तालुके सौंपे जाएंगे, ताकि वे खेतों तक पहुंचकर किसानों की समस्याएं समझ सकें.

SIR को लेकर भी हुई चर्चा

तटकरे ने बताया कि इस बैठक में SIR की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई. BLO-2 की नियुक्ति और संगठन के स्तर पर जरूरी काम तेजी से करने के निर्देश दिए गए. विधायकों ने सूखे के साथ-साथ अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों और फंड की कमी से जुड़ी समस्याएं भी रखीं. सभी की भावना थी कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ किसानों और आम लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए.

वित्त मंत्रालय को लेकर विधायकों की मांग

तटकरे ने बताया कि जब अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस NDA में शामिल हुई थी, तब वित्त और नियोजन विभाग पार्टी के पास था और अजित पवार ही यह विभाग संभाल रहे थे. इसलिए विधायकों की मांग है कि यह विभाग दोबारा राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिया जाए.

रोहित पवार के आरोपों पर जवाब

रोहित पवार के पर तटकरे ने कहा कि रोहित पवार को पहले पिछले नौ महीनों में दिए गए अपने बयानों को देखना चाहिए. अजित पवार के निधन के बाद उन्होंने क्या-क्या कहा है, यह सबके सामने है. रोहित पवार सिर्फ टीवी पर चेहरा दिखाने के लिए बयानबाजी करते हैं और उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. बता दें कि रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेता सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं.

विधायकों की नाराजगी और फंड का मुद्दा

बैठक में कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि उनके क्षेत्र में विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं. अजित पवार के रहते जिस तरह फंड मिलता था, अब वैसी स्थिति नहीं है. इस पर सुनील तटकरे ने कहा कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने के साथ विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड दिलाने की कोशिश की जाएगी.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैठक में किसी ने बीजेपी या एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की. सभी विधायक महायुति और NDA का हिस्सा हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं. हर विधायक की अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा फंड मिलने की अपेक्षा रहती है.