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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'...तो NCP के दोनों गुटों में हो जाता विलय', सुनील तटकरे का बड़ा दावा

'...तो NCP के दोनों गुटों में हो जाता विलय', सुनील तटकरे का बड़ा दावा

एनसीपी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने शुक्रवार को कहा कि दोनों गुटों का विलय 12 फरवरी को प्रस्तावित था और यदि अजित पवार जीवित होते तो दोनों दल आज एकजुट दिखाई देते.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 06 Nov 2026 06:23 PM (IST)
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महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने शुक्रवार को बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी. उन्होंने कहा कि अगर पूर्व पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज जीवित होते, तो एनसीपी के दोनों गुट एक हो चुके होते.

सुनील तटकरे ने कहा, "अजित पवार दादा के जीवित रहने के दौरान विलय को लेकर निश्चित रूप से चर्चा हुई थी. उन्होंने यह भी बताया था कि विलय किस तरह होगा. अगर अजित दादा यहां होते तो 12 फरवरी को विलय हो गया होता. यह अजित दादा की मजबूत इच्छाशक्ति के कारण संभव हो पाता. मैं उनके करीबी सहयोगियों में से एक था इसलिए मुझे इस मामले की जानकारी है."

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'12 फरवरी को प्रस्तावित था विलय'

उन्होंने कहा, "28 जनवरी को एक दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया इसलिए यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी." तटकरे ने शुक्रवार को फिर दोहराया कि दोनों गुटों का विलय 12 फरवरी को प्रस्तावित था और यदि अजित पवार जीवित होते तो दोनों दल आज एकजुट दिखाई देते. अजित पवार की मृत्यु के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर व्यापक चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

सुप्रिया सुले ने क्या कहा?

हालांकि एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पहले कहा था कि चूंकि यह बातचीत सीधे अजित पवार के साथ हुई थी और अब वह हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए यह विषय लगभग समाप्त हो चुका है. सुले ने यह भी कहा था कि अजित पवार के साथ विलय को लेकर बातचीत हुई थी और यदि वह जीवित होते तो विलय हो भी सकता था.

ऐसे समय में आया बयान

सुनील तटकरे का यह बयान एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार की गुरुवार रात हुई मुलाकात के एक दिन बाद आया है. इस मुलाकात के बाद दोनों गुटों के विलय या फिर से साथ आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया.

Published at : 06 Nov 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
NCP Sunil Tatkare MAHARASHTRA NEWS
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