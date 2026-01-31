सुनेत्रा पवार बनीं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम, NCP की बैठक में इन फैसलों पर भी बनी सहमति

सुनेत्रा पवार शनिवार (31 जनवरी) को लोक भवन में अपने दिवंगत पति और पार्टी प्रमुख अजित पवार की जगह पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लीं. इससे पहले सुनेत्रा पवार सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गईं. एनसीपी की हुई अहम बैठक में कई फैसलों को लेकर सहमति बनी.

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्लभाई पटेल की उपस्थिति में और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक मुंबई के विधान भवन में आयोजित की गई. इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए.

NCP की बैठक में क्या-क्या प्रस्ताव हुए पारित

सुनेत्रा अजित दादा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की महाराष्ट्र विधानसभा की विधायक दल की नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना जा रहा है. सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा नेता के रूप में व्हिप जारी करने और विधानसभा का कामकाज चलाने के लिए अन्य सभी संवैधानिक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं. हम, महाराष्ट्र विधानसभा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निम्नलिखित सदस्य, जो उपरोक्त बैठक में उपस्थित हैं, उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हैं.

प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की मौजूदगी में बैठक

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की बैठक 31 जनवरी, 2026 को दोपहर 2:00 बजे मुंबई के विधान भवन में सांसद प्रफुलभाई पटेल, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की उपस्थिति में और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए. छगन भुजबल द्वारा दो प्रस्ताव रखे गए.

जिसमें सुनेत्रा अजितदादा पवार को महाराष्ट्र विधानमंडल पार्टी का नेता सर्वसम्मति से चुना जाए. पार्टी से संबंधित सभी निर्णय लेने की शक्तियां सौंपने का प्रस्ताव भी शामिल था. इन दोनों प्रस्तावों को हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, नरहरि जिरवाल और संजय बंसोद ने अनुमोदित किया.

28 जनवरी को विमान हादसे में अजित पवार की मौत

गौरतलब है कि बारामती में 28 जनवरी को विमान हादसे में महायुति सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री रहे अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. लैंडिंग से पहले उनका प्लेन क्रैश हो गया. अजित पवार के निधन के बाद पार्टी ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को आगे बढ़ाया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.