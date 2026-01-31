हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCM देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा वित्त विभाग, सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल तेज

CM देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा वित्त विभाग, सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल तेज

Maharashtra Politics News: सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. विभागों के बंटवारे, बजट सत्र और एनसीपी विलिनीकरण पर सियासी हलचल तेज है.

By : वैभव परब | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 Jan 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. पवार परिवार और एनसीपी की अंदरूनी सियासत के बीच सुनेत्रा पवार का उपमुख्यमंत्री बनना तय हो गया है. राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस बीच विभागों के बंटवारे, बजट सत्र और एनसीपी के विलिनीकरण को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं.

सुनेत्रा पवार के पास रहेंगे ये अहम विभाग

सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार को खेल विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. वहीं, अजित पवार के पास पहले से रहा वित्त विभाग फिलहाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा. इसका सीधा मतलब है कि आने वाले बजट को फडणवीस ही पेश करेंगे.

देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे बजट

महाराष्ट्र का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. मौजूदा हालात को देखते हुए यह तय हो गया है कि इस बार बजट देवेंद्र फडणवीस ही पेश करेंगे. राजनीतिक हलचल के बीच बजट सत्र को बेहद अहम माना जा रहा है.

विलिनीकरण को लेकर अजित पवार गुट में नाराजगी

एनसीपी के विलिनीकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अजित पवार के विधायक और मंत्री किसी भी तरह के विलिनीकरण के पक्ष में नहीं हैं. शरद पवार की पार्टी से बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अजित पवार गुट में इसका खुला विरोध है.

खास तौर पर सुप्रिया सुले को लेकर अजित पवार समर्थक नेताओं और विधायकों में नाराजगी बताई जा रही है. पार्टी चाहती है कि विलिनीकरण की चर्चाओं पर अब पूरी तरह विराम लगे.

राजभवन में शपथ, सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम

लोकभवन से आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल आचार्य देवव्रत शाम 4 बजे देहरादून से मुंबई पहुंचेंगे. इसके बाद ठीक 5 बजे सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होगा. आज का समारोह महज 10 मिनट का होगा और फिलहाल केवल एजेंसियों को ही एंट्री दी गई है.

सूत्रों की मानें तो सुनेत्रा पवार थोड़ी देर में अपने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने वाली हैं. यह इस्तीफा राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को भेजा जाएगा. इस्तीफे के बाद दोपहर में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर शाम को शपथ ग्रहण होगा.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 31 Jan 2026 01:19 PM (IST)
CM Devendra Fadnavis Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
बिहार
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
क्रिकेट
IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', 'बॉर्डर 2' की सक्सेस पर खूब झूमे सनी देओल, चॉकलेट केक काटकर मनाया जश्न, वीडियो वायरल
'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', सनी देओल ने चॉकलेट केक काटकर मनाया 'बॉर्डर 2' की सक्सेस का जश्न
Ajit Pawar Death: मौत से पहले Sharad Pawar और Ajit Pawar का वो वीडियो जिसने मचाई राजनीति में हलचल !
Maharashtra Deputy CM Oath: Sunetra Pawar के Deputy CM बनने की खबर पर Sharad Pawar का बड़ा बयान
Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
