सुनेत्रा पवार ने ली महाराष्ट्र के डिप्टी CM पद की शपथ, लगे 'अजित दादा अमर रहे' के नारे
Sunetra Pawar Oath: दिवंगत पति और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की जगह पर सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लीं. इससे पहले वो NCP के विधायक दल की नेता चुनी गईं.
सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शनिवार (31 जनवरी) को शपथ ली. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. एनसीपी के दिवंगत नेता और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे में निधन हो जाने के बाद उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. सुनेत्रा राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं.
अजित पवार के निधन के तीन दिन बाद सुनेत्रा पवार शनिवार (31 जनवरी) को महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक दल की नेता चुनी गईं. NCP विधायक दल की नेता के रूप में सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता दिलीप वालसे पाटिल ने किया और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने इसका समर्थन किया.
विधान भवन परिसर में NCP विधायक दल की हुई बैठक
इससे पहले दक्षिण मुंबई में विधान भवन परिसर के भूतल पर स्थित दिवंगत नेता अजित पवार के दफ्तर में विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई. मीटिंग के दौरान सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत पति की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया. उनके छोटे बेटे जय पवार भी इस मौके पर उपस्थित रहे. कई मंत्री और विधायक इस मौके पर भावुक नजर आए.
2024 में बारामती से लड़ा लोकसभा का चुनाव
दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार साल 2024 में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरीं थीं लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई. इस चुनाव में उन्हें अपनी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा के लिए चुनी गईं.
28 जनवरी को विमान हादसे में अजित पवार की मौत
बारामती में 28 जनवरी 2026 को हुए विमान हादसे में सीएम देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री रहे अजित पवार की मौत हो गई. लैंडिंग से पहले उनका विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार के अलावा चार अन्य लोगों की भी जान चली गई.
