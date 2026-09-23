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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में सूखे के बीच सुनेत्रा पवार बोलीं- किसानों को अकेला न छोड़ें

महाराष्ट्र में सूखे के बीच सुनेत्रा पवार बोलीं- किसानों को अकेला न छोड़ें

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसानों को अकेला न छोड़ें.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 06:02 PM (IST)
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महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालातों को देखते हुए सरकार सक्रिय नजर आ रही है. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने जनप्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए हैं. राज्य में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने बुधवार (23 सितंबर) को पार्टी के सभी मंत्रियों, पालकमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए.

साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को किसानों से प्रत्यक्ष संवाद करने और उनकी फसलों एवं हुए नुकसान का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से प्राकृतिक आपदा की इस स्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने, उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने तथा उन्हें आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्काल पहल करने को कहा है.

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आपदा के समय किसानों को अकेला न छोड़ें- सुनेत्रा पवार

सुनेत्रा पवार ने किसानों की फिक्र करते हुए कहा, “प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को अकेला न छोड़ें. उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझें, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और उन्हें आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्काल प्रयास करें.”

उन्होंने कहा, “जब किसान कठिन परिस्थिति में हों, तब उनके साथ मजबूती से खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है. उनके खेतों तक जाएं, उनकी समस्याएं सुनें, उन्हें भरोसा दें और सरकार के माध्यम से आवश्यक सहायता दिलाने के लिए प्रयास करें.”

डिप्टी सीएम ने किया जनप्रतिनिधियों से आह्वान

सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि संकट की इस घड़ी में किसानों को यह विश्वास हो कि पार्टी और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़ा है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार (22 सितंबर) को कहा कि सूखा प्रबंधन से संबंधित पहली अधिसूचना तीन दिन में जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सहायता देना शुरू करेगी और इसके साथ ही केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी जाएगी.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
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