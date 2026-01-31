दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बना दिया गया है. वहीं अब ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा है लेकिन मेरे पति ने जो कर्तव्य के प्रति जो वफादारी सिखाई है उसके साथ महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करूंगी.



सुनेत्रा पवार ने एक्स हैंडल पर लिखा, "आदरणीय अजीतदादा ने पूरी ज़िंदगी किसानों, मज़दूरों, महिलाओं, युवाओं और ज़रूरतमंदों के लिए जीने का मंत्र दिया. आज, उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए और 'शिव-शाहू-फुले-अंबेडकर' के विचारों को मानते हुए, मेरा दिल सचमुच खुशी से भर गया है क्योंकि मैं कर्तव्य की भावना के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की ज़िम्मेदारी स्वीकार कर रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि दादा के असमय निधन से मेरे दिल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने जो कर्तव्य के प्रति वफ़ादारी, संघर्ष की ताकत और लोगों के प्रति कमिटमेंट सिखाया, वही मेरा सच्चा सहारा है, मैं उनके सपनों का एक न्यायपूर्ण, बराबर और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती रहूंगी. इस मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों का प्यार भरा साथ ही मेरी ताकत है. अपने विश्वास के बल पर, मैं दादा के विचारों को आगे बढ़ाती रहूंगी और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहूंगा."