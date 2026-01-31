हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन...', डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया

'मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन...', डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया

Sunetra Pawar News: महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा कि मैं अजित पवार के सपनों का एक न्यायपूर्ण, बराबर और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती रहूंगी.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Jan 2026 07:22 PM (IST)
दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बना दिया गया है. वहीं अब ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा है लेकिन मेरे पति ने जो कर्तव्य के प्रति जो वफादारी सिखाई है उसके साथ महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करूंगी.
 
सुनेत्रा पवार ने एक्स हैंडल पर लिखा, "आदरणीय अजीतदादा ने पूरी ज़िंदगी किसानों, मज़दूरों, महिलाओं, युवाओं और ज़रूरतमंदों के लिए जीने का मंत्र दिया. आज, उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए और 'शिव-शाहू-फुले-अंबेडकर' के विचारों को मानते हुए, मेरा दिल सचमुच खुशी से भर गया है क्योंकि मैं कर्तव्य की भावना के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की ज़िम्मेदारी स्वीकार कर रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि दादा के असमय निधन से मेरे दिल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने जो कर्तव्य के प्रति वफ़ादारी, संघर्ष की ताकत और लोगों के प्रति कमिटमेंट सिखाया, वही मेरा सच्चा सहारा है, मैं उनके सपनों का एक न्यायपूर्ण, बराबर और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती रहूंगी. इस मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों का प्यार भरा साथ ही मेरी ताकत है. अपने विश्वास के बल पर, मैं दादा के विचारों को आगे बढ़ाती रहूंगी और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहूंगा."

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Published at : 31 Jan 2026 07:12 PM (IST)
