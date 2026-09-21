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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररावेर में गणपति विसर्जन के बीच दो गुटों में पथराव, कई घायल, 12 के खिलाफ FIR

रावेर में गणपति विसर्जन के बीच दो गुटों में पथराव, कई घायल, 12 के खिलाफ FIR

रावेर शहर में घरेलू गणपति विसर्जन के दौरान रास्ता रोकने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद सामने आया है. पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद ने पथराव का रूप ले लिया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 21 Sep 2026 09:35 AM (IST)
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महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रावेर शहर में घरेलू गणपति विसर्जन के दौरान रास्ता रोकने को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई. इस मामले में पत्थरबाजी भी की गई और अब12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस घटना में 2 से 3 लोगों के घायल होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है.  यह घटना रावेर के भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर नगर और रजा कॉलोनी इलाकों में हुई. 

घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और न ही कोई अफवाह फैलाएं. 

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किस बात को लेकर हुआ विवाद?

मिली जानकारी के मुताबिक, गणपति की मूर्ति से स्थापित गणेश की मूर्ति को एक रिक्शा में विसर्जन के लिए पूनखेड़ा में नदी के किनारे ले जाया जा रहा था, लेकिन, जब रिक्शा रजा कॉलोनी इलाके से गुजर रहा था, तो कुछ महिलाओं ने रिक्शा को रोक लिया और कहा कि इस सड़क पर गणपति की मूर्ति न ले जाएं, जिससे विवाद हो गया. धीरे-धीरे इलाके में तनाव बढ़ गया और पत्थरबाजी हुई. हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया और पुलिस की मौजूदगी में ही गणपति विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया. 

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

घटना की जानकारी मिलने पर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीकांत धिवरे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप गावित और डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनिल बडगुजर पहुंचे थे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत भारी सुरक्षा व्यवस्था की है. इसके साथ ही रावेर पुलिस ने इस मामले में दंगा, पत्थरबाजी और अत्याचार एक्ट के तहत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. फिलहाल स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है और पूरे मामले की आगे की जांच की जा रही है. 

मुंबई में सातवें दिन 18,818 गणेश मूर्तियों का विसर्जन

बता दें कि इन सबके बीच मुंबई में गणेश विसर्जन का उत्साह जारी है. विसर्जन के सातवें दिन, आज सुबह 6 बजे तक मुंबई में कुल 18,818 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है. सुबह 6 बजे तक, 1,775 पब्लिक, 16,606 घरेलू और 437 गौरी मूर्तियों का विसर्जन किया गया. इस तरह, कुल 18,818 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है और विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Jalgaon News MAHARASHTRA NEWS
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