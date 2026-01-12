हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maharashtra: आंखों में आंसू, मन में डर! बस पास भूल गया 7 साल का मासूम, कंडेक्टर ने बीच हाइवे पर उतारा

Maharashtra: आंखों में आंसू, मन में डर! बस पास भूल गया 7 साल का मासूम, कंडेक्टर ने बीच हाइवे पर उतारा

Maharashtra News: सोलापुर में एक शर्मनाक घटना घटी है. महाराष्ट्र राज्य परिवहन ST बस के कंडक्टर ने स्कूल पास घर पर भूल जाने के कारण 7वीं क्लास के स्टूडेंट को तेज रफ्तार वाले हाईवे पर उतार दिया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 Jan 2026 02:13 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मंगलवेढ़ा तहसील में एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना घटी है, यहां महाराष्ट्र राज्य परिवहन (ST) बस के कंडक्टर ने स्कूल पास घर पर भूल जाने के कारण 7वीं क्लास के स्टूडेंट को तेज रफ्तार वाले हाईवे पर उतार दिया. शाम के समय वाहनों की भीड़ में अकेला छोड़ दिया गया मासूम बच्चा किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

इस घटना से माता-पिता, ग्रामवासी और आम नागरिकों में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. ब्रह्मपुरी (तहसील मंगलवेढ़ा) का प्रथमेश राहुल पाटिल, जो सातवीं साल का स्टूडेंट है, रोजाना पढ़ाई के लिए मंगलवेढ़ा आता-जाता है. शनिवार को हमेशा की तरह शाम 5 बजे वह मंगलवेढ़ा डिपो की सोलापूर–मंगलवेढ़ा (बस नंबर 9405) इस ST से यात्रा कर रहा था.

ब्रह्मपुरी से कुछ दूरी पर बस आने के बाद कंडक्टर टिकट लेने आया. इस दौरान प्रथमेश ने बैग में पास ढूंढा तो उसे पता चला कि वह गलती से घर पर रह गया. घबराए प्रथमेश ने पिता को फोन करने का अनुरोध किया. 'पापा पैसे देंगे,' वह बार-बार कह रहा था. लेकिन उन मासूम शब्दों को भी कंडक्टर ने महत्व नहीं दिया. एक पल भी विचार किए बिना शाम के समय, तेज गति से चल रहे वाहनों की भीड़ में बस का दरवाजा खोलकर उस बच्चे को सीधे हाईवे पर उतार दिया गया. 

आंखों में आंसू, मन में डर

अचानक सड़क पर छोड़े जाने से प्रथमेश घबरा गया. आंखों में आंसू, मन में डर और आसपास दौड़ते वाहन. आखिरकार उसने सड़क से गुजर रहे एक दुपहिया वाहन चालक को हाथ दिखाया. उस व्यक्ति की मदद से वह जैसे-तैसे घर पहुंचा. घर आने के बाद उसके कांपते हुए स्वर में हुई घटना सुनकर परिवार वाले चौंक गए. इस घटना के बाद माता-पिता ने गुस्से में भावनाएं व्यक्त कीं. “पास भूलना एक गलती हो सकती है, लेकिन इसके लिए छोटे स्टूडेंट को हाईवे पर उतारना उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है,” ऐसा सवाल उठाया जा रहा है.

इस मामले में माता-पिता राहुल पाटिल ने परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त, जिला डिपो प्रमुख और तालुका डिपो प्रबंधक को लिखित शिकायत दर्ज कराकर संबंधित कंडक्टर को निलंबित करने की कार्रवाई की मांग की है. सरकार मुफ्त पास देती है, लेकिन एसटी में मानवता कहां खो गई?, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है.

सबक सिखाने वाली कठोर कार्रवाई की मांग की

एक ओर राज्य सरकार स्कूली स्टूडेंटों को मुफ्त पास, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें देकर एसटी महामंडल को बचाने की कोशिश कर रही है. लेकिन दूसरी ओर एक पास के लिए बच्चे को सीधे हाईवे पर उतारने वाले निर्दयी हाथ इन सभी निर्णयों का मजाक उड़ा रहे हैं.

असंवेदनशील, अड़ियल व्यवहार के कारण आज एक बच्चे की जान खतरे में आ गई. कल यही घटना किसके नसीब में आएगी, यह सवाल हर माता-पिता के मन में है. ऐसी घटनाओं से न केवल एक परिवार का, बल्कि पूरे एसटी महामंडल की विश्वसनीयता का नुकसान हो रहा है. अब केवल जांच ही नहीं, बल्कि सबक सिखाने वाली कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, ऐसी तीव्र मांग नागरिकों से हो रही है.

Published at : 12 Jan 2026 02:13 PM (IST)
Solapur News MAHARASHTRA NEWS
