हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान

मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 03:05 PM (IST)
सपा ने ऐलान किया कि पार्टी महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अकेले लड़ेगी. समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने बुधवार (19 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी सिर्फ लेना चाहती है देना नहीं चाहती है.पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी. मुंबई में 150 सीट पर लड़ेंगे. मुंबई के स्लम इलाके में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा.

कांग्रेस को दे डाली नसीहत!

अबू आजमी ने कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है. कांग्रेस को अपने संगठन में बदलाव और सुधार करनी चाहिए. अलायंस अच्छे से होता था तो परिणाम अच्छे आते हैं. अलायंस में कांग्रेस हमको नहीं बुलाती है, संयम रखना चाहिए.

समाजवादी पार्टी आंदोलन का नाम है- अबू आजमी

अबू आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी आंदोलन का नाम है. किसान , मज़दूर और दबे कुचले लोगों की पार्टी है. समाजवादी पार्टी धर्म की बात नहीं करती. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण के चलते कई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पा रहे है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वंचितों, दलितों और पिछड़ों की पार्टी है. बीएमसी में नगरसेवकों की सीट का रिजर्वेशन कम से कम 1 साल पहले घोषित होनी चाहिए जिससे कैंडिडेट तैयारी कर सकें. 

हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे- अबू आजमी

सपा नेता ने कहा कि पार्टी की तरफ से 20 नवंबर से फॉर्म वितरण होगा. जहां चुनकर आएंगे वहां लड़ेंगे. हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे. पिछले चुनाव में बिना हमसे बात किए सिर्फ दो सीट छोड़ीं.

अबू आजमी ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास जाओ तो उनके लोगों को फंड मिलता है. सबसे कम फंड शिवाजी नगर गोवंडी में मिलता है. 

राज ठाकरे की पार्टी पर भी भड़के

राज ठाकरे की पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ने एमएनएस ने उत्तर भारतीयों का बड़ा अपमान किया. उनके साथ जो जाएगा, उनका नुकसान होगा.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 19 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
