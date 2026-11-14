सपा सांसद के बयान पर भड़की BJP, राम कदम बोले- हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई ठेस

समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह पटेल द्वारा कांवड़ यात्रा और दुर्गा पूजा पर दिए विवादित को लेकर मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ गया है.महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राम कदम ने इस पर ऐतराज जताते हुए इसे सपा और अखिलेश यादव का दोहरा मापदंड बताया. उन्होंने इसे सनातन धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया.

राम कदम ने कहा, "प्रतापगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल, सनातन हिंदू धर्म की पवित्र कांवड़ यात्रा और देवी दुर्गा की दुर्गा पूजा का खुलेआम विरोध कर रहे हैं. वे इन अनुष्ठानों को ढोंग बताते हैं. समाजवादी पार्टी को आखिर हो क्या गया है? तीन महीने में चुनाव होने वाले हैं. क्या आप इस तरह हिंदुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे? दूसरी ओर, उनके नेता अखिलेश यादव अयोध्या जाकर राम मंदिर जाने का नाटक करेंगे."

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अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाना याद दिलाया

राम कदम ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का हिन्दू विरोध कारसेवा में भी छुप नहीं पाया था. हमारे निहत्थे साधु-संतों और कारसेवकों पर गोली चलवा दी थी.उन्होंने अखिलेश यादव से अपील करते हुए कहा कि अपने नेताओं को सुधारें उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करें. उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता सनातन का विरोध करने वालों को जवाब देगी.

क्या कहा था एसपी सिंह पटेल ने ?

यहां बता दें कि सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को ढोंग बताते हुए इसे बंद करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था,"लोग दुर्गा माता की प्रतिमा खरीदकर घर लाते हैं, नौ दिनों तक उसकी पूजा करते हैं और फिर एक सप्ताह बाद उसे गंदे नाले में फेंक आते हैं." उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा करने से देवी मां आशीर्वाद देंगी या श्राप?

इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर कहा, "भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लाने या यात्रा करने की जरूरत नहीं है, इससे केवल पैरों में छाले पड़ते हैं." उन्होंने सुझाव दिया कि पूजा या जल चढ़ाना है तो गांव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, आशीर्वाद वहीं से मिल जाएगा. उनके इस बयान की बीजेपी के साथ कई हिन्दू संगठनों ने भी आलोचना की है. जबकि एसपी सिंह पटेल अपने बयान पर कायम हैं.

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