ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसपा सांसद के बयान पर भड़की BJP, राम कदम बोले- हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई ठेस

सपा सांसद के बयान पर भड़की BJP, राम कदम बोले- हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई ठेस

बीजेपी नेता राम कदम ने इस पर ऐतराज जताते हुए इसे सपा और अखिलेश यादव का दोहरा मापदंड बताया. उन्होंने इसे सनातन धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Nov 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह पटेल द्वारा कांवड़ यात्रा और दुर्गा पूजा पर दिए विवादित को लेकर मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ गया है.महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राम कदम ने इस पर ऐतराज जताते हुए इसे सपा और अखिलेश यादव का दोहरा मापदंड बताया. उन्होंने इसे सनातन धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया.

राम कदम ने कहा, "प्रतापगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल, सनातन हिंदू धर्म की पवित्र कांवड़ यात्रा और देवी दुर्गा की दुर्गा पूजा का खुलेआम विरोध कर रहे हैं. वे इन अनुष्ठानों को ढोंग बताते हैं. समाजवादी पार्टी को आखिर हो क्या गया है? तीन महीने में चुनाव होने वाले हैं. क्या आप इस तरह हिंदुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे? दूसरी ओर, उनके नेता अखिलेश यादव अयोध्या जाकर राम मंदिर जाने का नाटक करेंगे."

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में भूकंप के झटके, बुलढाणा, जलगांव
महाराष्ट्र के कई जिलों में भूकंप के झटके, बुलढाणा, जलगांव
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी घमासान, आदित्य ठाकरे ने सरकार पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी घमासान, आदित्य ठाकरे ने सरकार पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र
साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया 91 लाख का सोने-चांदी का घड़ियाल, पहचान छिपाई
साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया 91 लाख का सोने-चांदी का घड़ियाल, पहचान छिपाई
महाराष्ट्र
कंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के राम कदम, बोले- 'दबाव बनाने की कोशिश'
कंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के राम कदम, बोले- 'दबाव बनाने की कोशिश'

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी घमासान, आदित्य ठाकरे ने सरकार पर उठाए सवाल

अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाना याद दिलाया 

राम कदम ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का हिन्दू विरोध कारसेवा में भी छुप नहीं पाया था. हमारे निहत्थे साधु-संतों और कारसेवकों पर गोली चलवा दी थी.उन्होंने अखिलेश यादव से अपील करते हुए कहा कि अपने नेताओं को सुधारें उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करें. उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता सनातन का विरोध करने वालों को जवाब देगी.

क्या कहा था एसपी सिंह पटेल ने ?

यहां बता दें कि सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को ढोंग बताते हुए इसे बंद करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था,"लोग दुर्गा माता की प्रतिमा खरीदकर घर लाते हैं, नौ दिनों तक उसकी पूजा करते हैं और फिर एक सप्ताह बाद उसे गंदे नाले में फेंक आते हैं." उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा करने से देवी मां आशीर्वाद देंगी या श्राप?

इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर कहा, "भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लाने या यात्रा करने की जरूरत नहीं है, इससे केवल पैरों में छाले पड़ते हैं." उन्होंने सुझाव दिया कि पूजा या जल चढ़ाना है तो गांव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, आशीर्वाद वहीं से मिल जाएगा. उनके इस बयान की बीजेपी के साथ कई हिन्दू संगठनों ने भी आलोचना की है. जबकि एसपी सिंह पटेल अपने बयान पर कायम हैं.

यह भी पढ़ें: साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया 91 लाख का सोने-चांदी का घड़ियाल, पहचान छिपाई

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में भूकंप के झटके, बुलढाणा, जलगांव
महाराष्ट्र के कई जिलों में भूकंप के झटके, बुलढाणा, जलगांव
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी घमासान, आदित्य ठाकरे ने सरकार पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी घमासान, आदित्य ठाकरे ने सरकार पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र
साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया 91 लाख का सोने-चांदी का घड़ियाल, पहचान छिपाई
साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया 91 लाख का सोने-चांदी का घड़ियाल, पहचान छिपाई
महाराष्ट्र
कंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के राम कदम, बोले- 'दबाव बनाने की कोशिश'
कंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के राम कदम, बोले- 'दबाव बनाने की कोशिश'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget