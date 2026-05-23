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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: घर से डायपर लेने निकले युवक का खून से लथपथ शव बरामद, हत्या-आत्महत्या में उलझी मौत की गुत्थी

Maharashtra News: घर से डायपर लेने निकले युवक का खून से लथपथ शव बरामद, हत्या-आत्महत्या में उलझी मौत की गुत्थी

Solapur News In Hindi: सुफियान फेब्रिकेशन का काम करता था. करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका एक छोटा बेटा भी है. वह घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने बेटे के लिए डायपर लेने जा रहा है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 23 May 2026 02:45 PM (IST)
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महाराष्ट्र के सोलापुर के विजापुर रोड इलाके में शुक्रवार देर शाम एक 24 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान सुफियान गुलाम रसूल शेख के रूप में हुई है. वह घर से बच्चे के लिए दायपर लेने निकला था. पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों के मुताबिक किसी से कोई रंजिश या तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं थी. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ ? फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है. इसके अलावा परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें: नागपुर में 48 घंटे में 3 हत्याओं से सनसनी, दादी से लेकर छोटे भाई तक की बेरहमी से हत्या

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,  सुफियान फेब्रिकेशन का काम करता था. करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका एक छोटा बेटा भी है. शुक्रवार शाम वह घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने बेटे के लिए डायपर लेने जा रहा है. लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा.

इसी दौरान विजापुर रोड स्थित पनाश अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड इलाके में गश्त कर रहे थे. तभी उन्हें एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा दिखाई दिया. गार्ड ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने उठाया परिजनों का फोन 

उधर, सुफियान के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसे फोन किया. बताया जा रहा है कि फोन पुलिस ने उठाया और घटना की जानकारी परिवार को दी. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि अचानक सुफियान को क्या हो गया है.

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि डायपर लेने निकला सुफियान विजापुर रोड इलाके में कैसे पहुंचा. साथ ही उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह आत्महत्या है या हत्या, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: Maharashtra: महाराष्ट्र के जंगल में मौत का तांडव! बाघ ने एक साथ 4 महिलाओं को बनाया अपना शिकार

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 May 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
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