घर से डायपर लेने निकले युवक का खून से लथपथ शव बरामद, हत्या-आत्महत्या में उलझी मौत की गुत्थी

महाराष्ट्र के सोलापुर के विजापुर रोड इलाके में शुक्रवार देर शाम एक 24 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान सुफियान गुलाम रसूल शेख के रूप में हुई है. वह घर से बच्चे के लिए दायपर लेने निकला था. पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों के मुताबिक किसी से कोई रंजिश या तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं थी. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ ? फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है. इसके अलावा परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सुफियान फेब्रिकेशन का काम करता था. करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका एक छोटा बेटा भी है. शुक्रवार शाम वह घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने बेटे के लिए डायपर लेने जा रहा है. लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा.

इसी दौरान विजापुर रोड स्थित पनाश अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड इलाके में गश्त कर रहे थे. तभी उन्हें एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा दिखाई दिया. गार्ड ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने उठाया परिजनों का फोन

उधर, सुफियान के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसे फोन किया. बताया जा रहा है कि फोन पुलिस ने उठाया और घटना की जानकारी परिवार को दी. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि अचानक सुफियान को क्या हो गया है.

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि डायपर लेने निकला सुफियान विजापुर रोड इलाके में कैसे पहुंचा. साथ ही उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह आत्महत्या है या हत्या, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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