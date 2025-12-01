महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है. तुलजापुर में देवदर्शन के लिए जा रही कार हादसे का शिकार हो गई. इसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक कार से नवविवाहित दंपति के साथ उनके कई परिजन तुलजापुर में देवदर्शन के लिए निकले थे. इस हादसे में नवदम्पति गंभीर रूप से जख्मी हैं.

बार्शी तहसील के पांगरी गांव में कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में यह दर्दनाक घटना घटी है. पांगरी गांव के पास जांभलबेट पुल पर हुए हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

कार हादसे में मृतकों की हुई पहचान

मृतकों में गौतम कांबले, जया कांबले, संजय वाघमारे, सारिका वाघमारे शामिल हैं. इसके साथ ही एक अन्य महिला का भी घटनास्थल पर ही जान चली गई. जबकि चार दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधे अनिकेत गौतम कांबले और मेघना अनिकेत कांबले गंभीर रूप से घायल हैं.

पुलिस घटनास्थल पर मौजूद

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बार्शी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को अनिकेत और मेघना का विवाह हुआ था. दोनों को लेकर परिवारजन तुलजापुर में देवदर्शन के लिए जा रहे थे, तभी मार्ग में यह भीषण हादसा हुआ.