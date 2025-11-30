'बच्चों ठीक से रहना', सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के सामने कूदा शख्स, जुए और नशे की लत ने कर्ज में डूबाया
Solapur Crime News: महाराष्ट्र के सोलापुर में 43 साल के शख्स ने कर्ज और साहूकारों के उत्पीड़न से मानसिक तनाव में आकर ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने साहूकारों पर कार्रवाई की मांग की है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापूर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ज्यादा कर्ज होने से मानसिक तनाव में आकर एक 43 साल व्यक्ति ने रेल के नीचे आकर आत्महत्या कर ली. यह घटना शुक्रवार दोपहर 12 बजे के आसपास छत्रपति संभाजी तालाब के पास रेलवे पुल के पास हुई. आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम जुबेर मशाक शेख है, जो राहुल गांधी झोपड़पट्टी (वर्तमान में शास्त्री नगर) का रहने वाला था.
बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या से पहले 'मुझे माफ कर देना भगवान' स्टेटस रखा था. परिवार वालों का आरोप है कि साहूकारों के उत्पीड़न से तंग आकर जुबेर ने आत्महत्या की है. अब रिश्तेदारों ने साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
अच्छी शिक्षा लो, मां का ध्यान रखो...- जुबेर
मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 10 बजे के आसपास जुबेर ने अपने बच्चों से कहा कि तुम अच्छे रहो, अच्छी शिक्षा लो, मां का ध्यान रखो. इसके बाद जुबेर मोबाइल घर में रखकर चले गए. उसके बाद वे वापस नहीं आए. दोपहर 1 बजे के आसपास उनकी मौत की खबर मिली. जुबेर रात 2 बजे तक एक व्यक्ति से बात कर रहे थे. तब से वह ज्यादा दबाव में आ गए थे, ऐसी जानकारी उनके रिश्तेदारों ने दी है.
इस बीच, रिश्तेदारों ने यह रुख अपनाया था कि जब तक साहूकारों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक शव को कब्जे में नहीं लिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने रिश्तेदारों को समझाकर आश्वासन दिया, जिसके बाद शव को कब्जे में लिया गया. रात नौ बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके परिवार में मां, पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और एक बहन हैं.
जानें मौत से पहले जुबेर ने क्या कहा?
सुसाइड से पहले जुबेर शेख एक नोट छोड़कर गया, जिसमें लिखा है, '' मैं जुबेर शेख, मुझे जुए की लत लग गई. मैंने कई जगहों से कर्ज लिया. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं. मैं आत्महत्या कर रहा हूं. इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है. मैं किसी भी साहूकार का नाम नहीं लेता. साहूकारों को परिवार को परेशान नहीं करना चाहिए. मैंने उनका बहुत ब्याज भरा है. साहूकारों के मन में दया आनी चाहिए, उन्हें मेरे परिवार को परेशान नहीं करना चाहिए. जिन्होंने उधार दिया है, उनसे अनुरोध है कि मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं. वे अगले 2 से 3 महीनों में मेरी मां के हाथ में पैसे देंगे. कुछ लोगों के पास मेरे पैसे हैं.''
