Video: अस्पताल में मरीज के बेड पर रेंगता दिखा किंग कोबरा, मचा हड़कंप, सामने आया ठाणे का वीडियो

Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे जिला सिविल अस्पताल से ऐसा वीडियो सामने आया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. महिला वार्ड में एक मरीज के बेड पर अचानक सांप दिखाई दे गया, जिसके बाद वहां मौजूद मरीजों और स्टाफ में अफरातफरी मच गई. पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग इसे देखकर हैरान हैं कि अस्पताल के बेड तक सांप कैसे पहुंच गया.

सांप को देखते ही पूरे वार्ड में डर का माहौल बना

घटना ठाणे जिला सिविल अस्पताल के महिला वार्ड की बताई जा रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मरीज अपने बेड पर लेटी हुई है, तभी उसके पलंग पर एक सांप रेंगता हुआ दिखाई देता है. महिला ने जैसे ही सांप को देखा, वह घबरा गई और आस-पास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े. कुछ ही पलों में पूरे वार्ड में डर का माहौल बन गया.

मौके पर मौजूद अन्य मरीज भी डरकर थोड़ा दूर हट गए, जबकि कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ने की कोशिश करने लगे. चादर और डंडे की मदद से लोगों ने काफी देर तक मशक्कत की और अंत में सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया, ताकि वहां मौजूद किसी भी मरीज को खतरा न हो.

सांप को पकड़कर सुरक्षित बाहर छोड़ा

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि चार–पांच लोग मिलकर काफी सावधानी से सांप को बेड से हटाते हैं और फिर एक डिब्बे में उसे डालकर बाहर ले जाते हैं. सांसें रोक देने वाले उन पलों में महिला और आस-पास मौजूद मरीज लगातार डरे हुए दिखे, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई और सांप को सुरक्षित बाहर छोड़ दिया गया.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इस घटना को बेहद चौंकाने वाला बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ऐसे हादसे मरीजों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं. फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने पूरी घटना की जानकारी ली है और मामले की जांच की जा रही है कि सांप वार्ड तक कैसे पहुंचा.