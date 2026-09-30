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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'केतन ने बचने की कोशिश की तो मैंने उसे लात मारी', सिया का कबूलनामा

'केतन ने बचने की कोशिश की तो मैंने उसे लात मारी', सिया का कबूलनामा

पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में सिया ने बताया है कि जब वो केतन को ऊंचाई पर ले गई तब केतन उसकी तरफ देख रहा था और उसी वक्त चेतन ने उसे धक्का दिया तब उसने खुद को संभालने की कोशिश की थी लेकिन ..

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 30 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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केतन अग्रवाल हत्याकांड की चार्जशीट में हत्या की साजिश से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं. केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के बाद दाखिल की गई चार्जशीट में सिया के बयान भी शामिल है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसने केतन को मारा था.

सिया ने बताया है कि केतन ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी. चेतन चौधरी के जोरदार धक्के के बाद केतन पीछे की तरफ झुक गया था और गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान सिया प्रवीन गोयल नीचे बैठी और उसने केतन के पैर पर जोरदार लात मारी.  इसके बाद केतन अपना संतुलन नहीं बना सका और लोहगढ़ किले से नीचे खाई में गिर गया.  

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केतन की पीठ पर था सिया के नाम का टैटू, चार्जशीट में बहन का खुलासा

सिया ने केतन को मारने की क्या साजिश रची?

चार्जशीट में पुलिस को सिया ने बताया कि उसका नाम सिया प्रवीन गोयल है. उसकी उम्र 20 वर्ष है और वो मार्केट यार्ड में रहती हैं.  सिया ने बयान में कहा, "अभी मैं पुलिस कस्टडी में हूं. अभी मैं जो बता रही हूं, वो अपनी मर्जी से बता रही हूं. मैं किसी के दबाव में यह बयान नहीं दे रही हूं.लोहगढ़ किले पर मेरा और चेतन का पूरा प्लान हुआ था. चेतन मेरा बॉयफ्रेंड है. हमने तय किया था कि वहां केतन को बुलाएंगे.  इसके बाद मैं और केतन वहां पहले पहुंचे. चेतन वहां पहले से मौजूद था.  जब मैं और केतन ऊपर जाने लगे, तब मैंने चेतन से कहा कि पहले तू ऊपर जा.  इसके बाद वो हमसे पहले ऊपर जाकर बैठ गया."

सिया और चेतन ने कैसे केतन को धकेला?

सिया ने आगे पुलिस को अपने बयान में बताया, "इसके बाद मैं और केतन भी ऊपर गए. वहां पहुंचने के बाद मैंने चेतन की तरफ देखा और जैसा हमारा पहले से तय हुआ था, उसी के मुताबिक हमने केतन को लोहगढ़ किले से नीचे धक्का दे दिया. जिस जगह से केतन को नीचे गिराना था, वहां पहुंचने के बाद केतन मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी. उसी समय चेतन ने केतन को जोरदार धक्का दिया, लेकिन केतन ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई और पीछे की तरफ झुक गया. उसी समय मैं दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नीचे बैठ गई और मैंने केतन के पैर पर जोरदार लात मारी. लात लगने के बाद केतन अपना संतुलन बनाए नहीं रख सका और लोहगढ़ किले से नीचे खाई में गिर गया."

सिया ने आगे बताया कि केतन को धक्का देने के बाद चेतन दक्षिण दिशा की तरफ से सीढ़ियों से भागते हुए नीचे चला गया और वो उत्तर दिशा की तरफ से भागते हुए महादेव मंदिर के पास मौजूद लोगों के पास पहुंची और जोर-जोर से ‘हेल्प, हेल्प’ चिल्लाने लगी.

धक्के के बाद पीछे की तरफ झुका था केतन

सिया के बयान के मुताबिक, चेतन के धक्का देने के बाद केतन ने तुरंत संतुलन नहीं खोया था. उसने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई और पीछे की तरफ झुक गया था. इसी दौरान सिया ने नीचे बैठकर उसके पैर पर लात मारने की बात अपने बयान में कही है. सिया के मुताबिक, इसके बाद केतन अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और खाई में गिर गया. कितन हत्याकांड के गवाह ने भी अपने बयान में यही बताया था कि कैसे पहले चेतन ने धक्का दिया और बाद में सिया ने नीचे बैठकर केतन को लात मारके नीचे गिराया था.

चेतन सीढ़ियों से भागा, सिया ने मदद के लिए शोर मचाया

बयान में सिया ने दावा किया है कि केतन के गिरने के बाद चेतन दक्षिण दिशा की तरफ से सीढ़ियों के रास्ते नीचे भाग गया. वहीं सिया उत्तर दिशा की तरफ गई और महादेव मंदिर के पास मौजूद लोगों से मदद मांगने लगी. सिया के मुताबिक, उसने वहां 'हेल्प, हेल्प' चिल्लाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया. ये पूरा नाटक इसलिए किया ताकि सभी को लगे की कतन खुद पहाड़ियों से गिरा था. 

केतन का पासपोर्ट फाड़ते समय उसका वीडियो बनाया

चार्जशीट में दर्ज अपने बयान में सिया ने आगे पुलिस को बताया, “जब मैं, केतन, उसकी बहन और मेरा भाई साहिल हम सभी बाली जाने के लिए एक्सप्रेसवे से मुंबई से जा रहे थे, तब हम खालापुर के एक कॉफी शॉप में गए थे. उस समय मैंने कहा कि मेरा फोन कार में रह गया है. इसके बाद मैं वापस कार के पास गई. वहां मैंने केतन के बैग से उसका पासपोर्ट निकाला और उसे लेकर मॉल के अंदर लेडीज वॉशरूम में चली गई. मैंने लेडीज वॉशरूम के अंदर केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया. पासपोर्ट फाड़ते समय मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया. पासपोर्ट फाड़ने के बाद मैंने उसके टुकड़े वॉशरूम के अंदर रखे डस्टबिन में फेंक दिए. ”

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Sep 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Siya Goyal
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