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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसिंहस्थ कुंभ में शाही स्नान पर उमड़ेंगे 2.5 करोड़ भक्त, हर दिन आएंगे 10 लाख लोग

सिंहस्थ कुंभ में शाही स्नान पर उमड़ेंगे 2.5 करोड़ भक्त, हर दिन आएंगे 10 लाख लोग

सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नागपुर IIM को कंसल्टेंट चुना गया है. लोकल अथॉरिटी से कुंभ मेले के लिए 'मोबिलिटी प्लान' मिलने के बाद, नागपुर IIM को इसे वैलिडेट करना है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 26 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में होने वाले 'सिंहस्थ कुंभ मेले' के शाही स्नान के दिन, करीब ढाई करोड़ भक्त स्नान करेंगे. नागपुर के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट ने अनुमान लगाया है कि कुंभ मेले के दूसरे दिनों में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में हर दिन कम से कम दस लाख भक्त होंगे.

सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नागपुर IIM को कंसल्टेंट चुना गया है. लोकल अथॉरिटी से कुंभ मेले के लिए 'मोबिलिटी प्लान' मिलने के बाद, नागपुर IIM को इसे वैलिडेट करना है. इसके लिए नागपुर IIM भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक अपडेटेड प्लान बनाने के लिए 'ट्रैफिक सिमुलेशन' के साथ 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'लिडार सर्वे' का इस्तेमाल करेगा. यह जानकारी नागपुर IIM के डायरेक्टर डॉ. भीमराय मैत्री ने ABP न्यूज से साझा की है.

यह भी पढ़ें: येवला: लव मैरिज का गुस्सा, दोनों पक्षों में मारपीट, 7 से 8 लोग घायल

भीड़ के मुताबिक होगी ट्रैफिक प्लानिंग 

सिंहस्थ कुंभ मेले और मुख्य शाही स्नान के दिन भीड़ का अंदाज़ा लगाकर ट्रैफिक की पहले से प्लानिंग की जाएगी, और पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते और गाड़ियों के लिए अलग रास्ते होंगे.इतना ही नहीं, किसी भी जगह पर अचानक भीड़ बढ़ने पर इमरजेंसी में किन रास्तों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी भी पहले से प्लानिंग की जाएगी. डॉ. भीमराय मैत्री ने जानकारी दी है.

डॉ. मैत्री ने कहा कि अभी ड्रोन सर्वे चल रहा है और लोकल अधिकारियों को शुरुआती मोबिलिटी प्लान मिलने के बाद ट्रैफिक सिमुलेशन और LiDAR सर्वे का प्रोसेस शुरू होगा.

  • कुंभ मेले के शाही स्नान के दौरान भीड़ सबसे ज़्यादा होगी.
  • शाही स्नान के दिन नासिक और त्र्यंबकेश्वर में ढाई करोड़ भक्तों के होने की संभावना है.
  • कुंभ मेले के दूसरे दिनों में, दोनों शहरों में हर दिन कम से कम दस लाख भक्त होंगे.
  • ट्रैफिक और भीड़ मैनेजमेंट की प्लानिंग भीड़ का अंदाज़ा लगाकर शुरू होगी.
  • नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बाहर कई पार्किंग की जगहें तय की जाएंगी.
  • अलग-अलग दिशाओं से आने वाली गाड़ियों के लिए अलग-अलग पार्किंग की जगहें होंगी.
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ LiDAR सर्वे के ज़रिए प्रॉब्लम वाले एरिया पहले से तय किए जाएंगे.
  • प्रॉब्लम वाले एरिया के लिए अलग इमरजेंसी सिस्टम होगा.
  • अगले एक महीने में सब कुछ तय हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में बस और बाइक की भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
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