डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का BJP पर बयान, 'अपने गठबंधन पर...'

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बुधवार (07 जनवरी 2026) को कहा कि एआईएमआईएम या कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन पर विचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का है, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस का विरोध करती रहेगी. पिछले महीने हुए नगर निगम चुनावों के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ के बैनर तले गठबंधन करके ठाणे जिले में अंबरनाथ नगर पालिका परिषद का नेतृत्व संभाला और सहयोगी शिवसेना को दरकिनार कर दिया.

बीजेपी ने अकोला जिले के अकोट नगर पालिका परिषद में भी अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और अन्य पार्टियों के साथ इसी तरह का गठबंधन किया. पत्रकारों से बात करते हुए श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2022 में अविभाजित शिवसेना के कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी.

हमने हमेशा कांग्रेस से हाथ मिलाने का विरोध किया- श्रीकांत शिंदे

उन्होंने आगे कहा, ‘‘यह बीजेपी पर निर्भर करता है कि वह इस बारे में सोचे, चाहे अंबरनाथ में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करे या कांग्रेस के साथ. हमने हमेशा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का विरोध किया है, इसीलिए एकनाथ शिंदे ने इस प्रवृत्ति के खिलाफ विद्रोह किया था. यहां तक ​​कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब भी कांग्रेस के विरोधी थे.’’

BJP ने अंबरनाथ में कांग्रेस और NCP से किया समझौता

शिवसेना सांसद ये भी कहा, ‘‘कांग्रेस के प्रति हमारा विरोध पहले भी था और आगे भी रहेगा.’’ श्रीकांत शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं. अंबरनाथ नगर पालिका परिषद उनके कल्याण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. बीजेपी ने 60 सदस्यीय अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव के बाद समझौता किया और 31 सीट पर बहुमत हासिल किया, जबकि शिवसेना 27 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है.

कांग्रेस ने की कार्रवाई

कांग्रेस ने बुधवार (07 जनवरी) को अंबरनाथ में अपने सभी 12 नवनिर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक अध्यक्ष को बीजेपी के साथ गठबंधन करने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया.