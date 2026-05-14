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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में दुकानों और होटलों को मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य, न मानने पर होगा ‘शिवसेना स्टाइल’ एक्शन

मुंबई में दुकानों और होटलों को मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य, न मानने पर होगा ‘शिवसेना स्टाइल’ एक्शन

Mumbai Marathi Signboard: उप महापौर संजय घड़ी ने इस संबंध में बुधवार को BMC के दुकान एवं प्रतिष्ठान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 14 May 2026 10:38 AM (IST)
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  • मुंबई में एक महीने में दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य.
  • BMC ने फाइव स्टार होटलों को भी जारी किया निर्देश.
  • नियमों का पालन न करने पर होगी 'शिवसेना जैसी' कार्रवाई.
  • हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मराठी साइनबोर्ड को दी मंजूरी.

मंबई शहर में एक महीने के भीतर मराठी में साइनबोर्ड लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है. ये निर्देश बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के उप महापौर संजय घड़ी ने दिया है. उन्होंने फाइव स्टार होटलों और मशहूर हस्तियों के स्वामित्व वाले आउटलेट्स सहित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को एक महीने के भीतर मराठी में प्रमुखता से साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही निर्देश का पालन न करने पर 'शिव सेना जैसी' कार्रवाई की चेतावनी दी है.  

उप महापौर संजय घड़ी ने इस संबंध में बुधवार को BMC के दुकान एवं प्रतिष्ठान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए घड़ी ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य है.

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सभी को साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य

घड़ी ने कहा, "चाहे कोई फाइव स्टार होटल हो या कोई अन्य संस्थान, मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य है."  इसके साथ ही ये भी कहा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए निरीक्षण किए जाने चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी इन नियमों को लागू करने की कार्रवाई की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

इस निर्देश पर BMC की विधि समिति की अध्यक्ष दीक्षा करकर ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन संस्थानों को नोटिस जारी करें जिन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिले हैं. उनसे एक महीने के भीतर नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहें. 

नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई

करकर ने आगे कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो उन जगहों के नाम इकट्ठा करें जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसी जगहों पर 15 दिनों के अंदर की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट जमा करें, और एक महीने की समय सीमा पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करें. 

वहीं,  इस मामले पर शिव सेना पार्षद ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई प्रतिष्ठान एक महीने के भीतर साफ दिखाई देने वाले मराठी साइनबोर्ड लगाने में नाकाम रहे, तो उनके संगठन के कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों के अनुसार 'शिवसेना-अंदाज में' जवाब देंगे. 

क्या था बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला ?

गौर हो कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2022 में अपने एक आदेश में राज्य की सभी दुकानों और संस्थानों के लिए देवनागरी लिपि में लिखी मराठी भाषा वाले साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया था. इस फैसले को फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स (FRT) ने इसके खिलाफ फरवरी 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और जस्टिस गौतम एस पटेल और जस्टिस माधव जे जामदार की डिवीन बेंच ने याचिकाकर्ता संगठन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 22 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन संबंधित नियम पर कोई रोक नहीं लगाई थी और न ही कोई अंतिम फैसला हुआ. ऐसे में ये नियम अब भी लागू है. 

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Published at : 14 May 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Marathi Mumbai Mayor MUMBAI MAHARASHTRA Sanjay Ghadi
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