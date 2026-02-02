महाराष्ट्र में बारामती प्लेन हादसे के बाद अजित पवार का जाना अब विपक्ष सहित एनसीपी को भी 'गड़बड़' लग रहा है. पहले एनसीपी के ही नेता अमोल मिटकरी ने इस हादसे पर सवालों की झड़ी लगा दी और अब संजय राउत ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने अपने ताजा बयान में बारामती हादसे को रहस्यमय करार देते हुए सिंचन घोटाले का जिक्र कर दिया.

शिवसेना प्रवक्ता ने कहा, "अजित दादा की दुर्घटना पर सवाल तो उठेंगे ही और सवाल उठने भी चाहिए. अजित पवार जैसे एक बड़े नेता की मौत जिस प्रकार से एक विमान दुर्घटना में हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है, जांच होगी फिर रिपोर्ट आएगी, नहीं. मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है."

#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "Questions will indeed be raised on the accident of Ajit dada, questions should indeed be raised. The manner in which a leader like Ajit Pawar, a tall leader of Maharashtra, died in a plane crash and the facts which are… pic.twitter.com/VfsggVbYtq — ANI (@ANI) February 2, 2026

उन्होंने ये सवाल अजित दादा की पार्टी उठा रही है. उनकी मृत्यु संदिग्ध और रहस्यमय है. पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है. अजित दादा ने कहा था कि वे पुराने घर में जाना चाहते हैं, जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि सिंचन घोटाले की फाइलें अभी बंद नहीं हुई है.

10 दिन के भीतर हुआ हादसा- संजय राउत

उन्होंने कहा, "फिर अजित पवार ने सिंचन घोटाले की फाइलों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास भी आपकी (बीजेपी) सिंचन घोटाले की फाइल है." एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा, "इसके 10 दिन के भीतर ही उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई. इससे हम क्या समझते हैं? यह हमें न्यायमूर्ति लोया की याद दिलाता है. क्या यहां किसी ने कुछ किया है? गड़बड़ है..."