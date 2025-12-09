हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में ‘कैश बम’ धमाका! उद्धव ठाकरे के नेता के वीडियो से मचा सियासी भूचाल, पढ़ें पूरा मामला

महाराष्ट्र में ‘कैश बम’ धमाका! उद्धव ठाकरे के नेता के वीडियो से मचा सियासी भूचाल, पढ़ें पूरा मामला

Maharashtra News: यह वीडियो कॉल जैसी क्लिप में एक MLA और नोटों की गड्डियों के अलग-अलग फ्रेम दिखने से हलचल मच गई है. अंबादास दानवे ने सरकार से सवाल करते हुए इसे बड़ा कैश बम बताया है.

By : वैभव परब | Updated at : 09 Dec 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हंगामा मच गया जब शिवसेना UBT के एक नेता अंबादास दानवे ने एक बड़ा ‘कैश बम’ फोड़ दिया. 9 दिसंबर की सुबह ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. उसमें एक फ्रेम में एक विधायक दिखाई दे रहा है और दूसरे फ्रेम में नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं. इस वीडियो से एकदम खलबली मच गई है.

8 दिसंबर से शुरू हुए हिवाळी अधिवेशन के दूसरे ही दिन सुबह-सुबह उद्धव ठाकरे के नेता अंबादास दानवे ने बड़ा खुलासा कर दिया है. उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया. इसमें कुल तीन वीडियो शामिल हैं. इनमें से एक वीडियो में विधायक महेंद्र दळवी दिख रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में नोटों की गड्डियां दिखाई देती हैं. गौर करने वाली बात यह है कि अपनी पोस्ट में दानवे ने किसी का नाम सीधे नहीं लिया है. लेकिन उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसके कारण राजनीतिक माहौल गरमाया है.

क्या है दानवे का ट्वीट?

अंबादास दानवे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, “इस सरकार के पास सिर्फ किसानों की कर्जमाफी के लिए पैसा नहीं है… बाकी सब ओके है! जनता को थोड़ा बताइए फडणवीस और शिंदे जी, ये विधायक कौन हैं और ये नोटों की गड्डियों के साथ क्या कर रहे हैं?”

वहीं शिवसेना (यूबीटी) विधायक सचिन अहीर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, "सरकार के पास किसानों की मदद के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन विधायकों और मंत्रियों के पास करोड़ों रुपये जमा हैं. साफ़ है कि राज्य कितना भ्रष्ट होता जा रहा है."

मामला क्या है?

यह एक वीडियो कॉल जैसा दिखाई देता है. इसमें एकनाथ शिंदे गट के विधायक महेंद्र डळवी नजर आते हैं. दूसरी तरफ का व्यक्ति दिखाई नहीं देता, लेकिन वीडियो में नोटों की भारी गड्डियां दिख रही हैं. इसी को लेकर दानवे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से सवाल किया है कि ये विधायक कौन है और पैसों की गड्डियों के साथ क्या कर रहा है?

महेंद्र दळवी की प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद पर विधायक महेंद्र दळवी ने जवाब देते हुए कहा: “अंबादास दानवे के पास कोई काम नहीं है. वे किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलते हैं. किसी को ब्लैकमेल करना उन्हें शोभा नहीं देता. ये वीडियो मेरा नहीं है. पूरी क्लिप दिखाएं. किसी को इस तरह ब्लैकमेल करना ठीक नहीं है. वे डिबेट में आएं, मैं तैयार हूं. वे इसकी सत्यता साबित करें. मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा. इस कार्रवाई का मैं रिएक्शन दूंगा और शीतकालीन अधिवेशन में यह मुद्दा उठाऊंगा.”

Published at : 09 Dec 2025 11:58 AM (IST)
Embed widget