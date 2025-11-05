शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की तबीयत और बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक बार फिर उनकी तबियत को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. जानकारी में पता चला है कि संजय राउत की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है. उन्हें अब इलाज के लिए भांडुप के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में संजय राउत का आगे का इलाज किया जा रहा है.

संजय राउत ने दी थी खराब तबियत की जानकारी

बता दें कुछ दिन पहले ही उन्होंने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज चल रहा है. खराब स्वास्थ्य की वजह से संजय राउत सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं. अब बताया जा रहा है कि वे रूटीन चेकअप के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए हैं. बुधवार (5 नवंबर) को आवश्यक जांचें पूरी होने के बाद वे भांडुप स्थित अपने “मैत्री निवास” में आराम करने जाएंगे. इस बात की जानकारी सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई है.

संजय राउत ने जारी किया था पत्र

पिछले कुछ दिनों से संजय राउत मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं. इस बारे में उन्होंने एक पत्र जारी किया था. इस पत्र में राउत ने लिखा था “सभी मित्रों, परिवार और कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन जय महाराष्ट्र! आपने हमेशा मुझ पर विश्वास और प्यार किया है, लेकिन इस समय अचानक मेरी तबीयत में कुछ गंभीर गड़बड़ी सामने आई है. इलाज जारी है. मैं जल्द ही इससे उभर जाऊंगा.”

बता दें, अस्पताल में भर्ती होने के बाद विशेषज्ञों डॉक्टर की टीम के द्वारा उनकी देखरेख की जा रही है. संजय राउत अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से राजनीतिक जीवन से कुछ दिन दूर रहेंगे. इसके लिए उनको डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी गई है. फिलहाल किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए कहा है. शिवसेना सांसद संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे हैं. उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं में उनका नाम आता है.