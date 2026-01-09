'राज और उद्धव के 20 साल का विवाद 10 मिनट में कैसे खत्म? 4 महीने लंदन...', शिवसेना ने कसा तंज

बीएमसी चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक ताना कसी जारी है. शिवसेना प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुंबई की असली समस्याओं पर जवाब न देना पड़े, इसलिए मराठी मुद्दे को सामने लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन नेताओं का मराठी लोगों से कोई सच्चा लगाव नहीं है.

बाला साहेब भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाजन ने UBT–MNS गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि 20 साल का विवाद 10 मिनट में कैसे खत्म हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता केवल मुंबई, ठाणे, पुणे और नाशिक तक ही अपनी राजनीति सीमित रखना चाहते हैं.

महाजन ने कहा कि गिरणी कामगारों और मराठी युवाओं के लिए किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे बिना गुजरात विरोध के अपनी राजनीति नहीं चला सकते.

4 महीने लंदन में रहने वाले मुंबई क्या समझेंगे- महाजन

राज ठाकरे के मुंबई में जन्म होना चाहिए वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाजन ने कहा कि मुंबई का विकास बाहर जन्मे लोगों ने भी किया है. चार महीने लंदन में रहने वालों को मुंबई की समस्याएं क्या समझ आएंगी, ऐसा तंज भी उन्होंने कसा. साथ ही यह भी याद दिलाया कि मुंबई के विकास को किस तरह से महायुति की सरकार ने काम कर के दिखाया है. आज मेट्रो से लोगों का सफर आसान हुआ है, तो वहीं कोस्टल रोड की वजह से अब लोगों के समय में बचत हो रही है.

राज ठाकरे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं- महाजन

महाजन ने आगे कहा कि MNS को कम सीटें देकर UBT ने उसकी राजनीतिक ताकत दिखा दी है और दोनों भाई साथ आने के बाद भी राज ठाकरे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं. उबाठा ने मनसे को पुणे में सिर्फ 25 और नाशिक में केवल 27 सीटें देकर औपचारिकता पूरी की है. महाजन ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह पहचान लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उबाठा के सामने मनसे ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है.

महाजन ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राज ठाकरे ने जो आरोप उद्धव ठाकरे पर पहले लगाए थे, उन आरोपों को लेकर राज ठाकरे की अब क्या भूमिका है, उसे साफ करना चाहिए जनता के सामने.