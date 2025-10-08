शिवसेना ने किया महामंगलागौर स्पर्धा का आयोजन, BMC चुनाव से पहले महिलाओं पर फोकस

आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना महिला मतदाताओं के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था. इसी को देखते हुए शिवसेना महिला आघाड़ी ने महिलाओं की भागीदारी और मतदान बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं.

इसी क्रम में हाल ही में मुंबई में 'महामंगलागौर प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6000 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृहराज्य मंत्री योगेश कदम ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में कई सौ गणेश मंडलों ने हिस्सा लिया है.

इस दौरान मंत्री ने प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली महिलाओं को पुरस्कार भी वितरित किए हैं. इसके साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए उन्होंने लाडकी बहन योजना का भी जिक्र किया है. वहीं मंत्री ने कहा कि चुनावों में महिलाओं का मतदान भी काफी बढ़ा है.

पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे गृहराज्य मंत्री

पुरस्कार वितरण समारोह 6 अक्टूबर को भारती विद्या भवन में हुआ, जिसमें गृहराज्य मंत्री योगेश कदम मुख्य अतिथि रहे. शिवसेना उपनेता शीतल म्हात्रे ने कहा कि महिला आघाड़ी पार्टी की असली ताकत है और शिवसेना महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.

उन्होंने आत्मविश्वास जताया कि आने वाले महानगरपालिका चुनाव में 'लाडकी बहनें' विरोधियों को करारा जवाब देंगी. राज्य में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते शुरू की गई 'लाडकी बहन योजना' को मिली सफलता के बाद महिलाओं का मतदान प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा था.

महामंगलागौर प्रतियोगिता में इन टीमों ने जीता पुरस्कार

महामंगलागौर प्रतियोगिता में मागाठाणे की कलादर्पण टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया. भायखला की शिवकन्या टीम दूसरी और चेंबूर की चंद्रकोर टीम तीसरी रही. वहीं 'उत्सव मुंबईचा' गणेशोत्सव सजावट प्रतियोगिता में हनुमान सेवा मंडल ने प्रथम पुरस्कार जीता. कुल 450 गणेश मंडलों ने प्रतियोगिता में भाग लिया.