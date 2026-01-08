महाराष्ट्र: चुनावी सरगर्मियों के बीच शिवसेना का 'राष्ट्रधर्म', भारतीय सेना को दिए 50 कंटेनर

राज्य में 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की ओर से सेना को 50 कंटेनर देने का निर्णय लिया. इनमें से 46 कंटेनर पहले ही सीमा पर भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष चार कंटेनर गुरुवार (8 जनवरी) को उरण से सेना के हवाले किए गए. युवा सेना के मराठवाड़ा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण की उपस्थिति में ये कंटेनर भारतीय सेना के अधिकारी सूबेदार सयाजी निगडे और नायक सूबेदार आनंद गायकवाड़ को सौंपे गए.

शिवसेना की सिंदूर महारक्तदान यात्रा

10 अगस्त 2025 को शिवसेना की सिंदूर महारक्तदान यात्रा जम्मू-कश्मीर पहुंची थी. इस दौरान डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील सहित महाराष्ट्र के करीब एक हजार पहलवानों ने शिवसेना के माध्यम से भारतीय सेना के जवानों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया था.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस महारक्तदान यात्रा में भाग लेते हुए स्वयं रक्तदान किया था. उसी समय भारतीय सेना के ब्रिगेडियर युद्धवीर सिंह ने सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए कंटेनर उपलब्ध कराने का अनुरोध उपमुख्यमंत्री शिंदे से किया था.

सेना के लिए उपमुख्यमंत्री ने भेजे कंटेनर

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा पर युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है. इस दौरान और इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं. ऐसे में सीमा पर तैनात जवानों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेने के लिए भूमिगत बंकरों की आवश्यकता होती है. लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थायी सीमेंट-कंक्रीट बंकर बनाना संभव नहीं होने के कारण सेना ने कंटेनरों की मांग की थी.

कंटेनरों के माध्यम से तेजी से बंकर तैयार किए जा सकते हैं और सैनिकों, हथियारों व अन्य सामग्री को सुरक्षित रखा जा सकता है. इसी संदर्भ में सेना के अधिकारियों ने पत्र लिखकर उपमुख्यमंत्री शिंदे से कंटेनर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था.

शिवसेना एकनाथ शिंदे ने लिया फैसला

इस अनुरोध का सम्मान करते हुए शिवसेना की ओर से भारतीय सेना को 50 कंटेनर देने का निर्णय लिया गया. इनमें से 46 कंटेनर पहले ही सीमा पर भेजे जा चुके हैं, जबकि अंतिम चार कंटेनर गुरुवार (8 जनवरी) को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए. युवा सेना के मराठवाड़ा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण की पहल पर ये कंटेनर उपलब्ध कराए गए हैं.

भारतीय सेना ने इन कंटेनरों को अपने खर्च पर सीमावर्ती क्षेत्रों तक ले जाने की तैयारी जताई, जिसके चलते उरण से शेष चार कंटेनर सेना को सौंपे गए. समय पर की गई इस मदद के लिए भारतीय सेना ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना का आभार व्यक्त किया है. बाजीराव चव्हाण ने जानकारी दी कि जल्द ही सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपमुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात कर इस संबंध में आभार-पत्र सौंपेंगे.