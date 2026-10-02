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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके और CJP टीम के खिलाफ पुलिस में शिकायत, लगे ये आरोप

अभिजीत दीपके और CJP टीम के खिलाफ पुलिस में शिकायत, लगे ये आरोप

शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में कहा गया है कि स्पष्ट अनुमति नहीं मिलने के बाद भी भारी भीड़ जुटाने की कोशिश की गई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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शिवाजी पार्क पुलिस थाने में एक शख्स ने अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने स्पष्ट अनुमति न मिलने के बावजूद शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने और भारी भीड़ जुटाने का प्रयास किया. शिकायतकर्ता के अनुसार, यह प्रयास बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा PIL 116/2009 में 4 जनवरी 2013 को दिए गए फैसले और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश में लगाई गई पाबंदियों के विपरीत है.

शिकायत में कहा गया है कि इसे 'शांतिपूर्ण विरोध' नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह राजनीतिक प्रदर्शन के नाम पर कानून की अवहेलना का प्रयास है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि जो लोग संविधान की रक्षा का दावा कर रहे हैं, वही संविधान के तहत स्थापित हाईकोर्ट के अधिकार को खुली चुनौती दे रहे हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हुए न्यायिक निर्देशों और संवैधानिक दायित्वों की अनदेखी नहीं कर सकता.

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शिकायत में चेतावनी दी गई है कि यदि इस तरह के आचरण को स्वीकार किया गया, तो आगे कोई भी व्यक्ति अदालत द्वारा समर्थित पाबंदी का उल्लंघन कर उसे 'शांतिपूर्ण गतिविधि' बता सकता है और कानून से आंखें मूंद लेने की अपेक्षा कर सकता है. शिकायतकर्ता ने कहा कि कोई विचारधारा, कोई राजनीतिक अभियान और कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. शिकायत में इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को बॉम्बे हाईकोर्ट का अपमान बताया गया है.

अभिजीत दीपके के खिलाफ गुस्सा, 'एक कचौड़ी-दो समोसा, इन कॉकरोच का क्या भरोसा'

Published at : 02 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka Sourav Das
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