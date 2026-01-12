हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मराठी मानुष का आखिरी चुनाव, हिंदुओं के लिए भुलाए पुराने मतभेद', रैली में बोले राज और उद्धव ठाकरे

BMC Election 2026: नगर निकाय चुनाव से पहले मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त रैली की. दोनों नेताओं ने कहा कि मुंबई पर मंडरा रहे खतरे के कारण वे एकजुट हुए हैं और मराठी मानुष का ये आखिरी चुनाव है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 12 Jan 2026 07:06 AM (IST)
महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं. मतदान के लिए अब 3 दिन बाकी हैं और चुनाव प्रचार भी कल यानी 13 जनवरी को थम जाएगा ऐसे में 11 जनवरी को मुंबई में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे ने संयुक्त रैली की.

इस रैली में दोनों नेताओं ने BJP के कथित ‘फर्जी हिंदुत्व’ पर हमला करते हुए कहा कि मुंबई पर मंडरा रहे खतरे ने उन्हें राजनीतिक रूप से एकजुट किया है. 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले इसे मुंबई की अंतिम संयुक्त रैली बताया गया, जहां दोनों भाइयों ने खुद को शहर को बचाने का एकमात्र विकल्प करार दिया.

मराठी मानुष और मुंबई बचाने की अपील

रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने और राज ठाकरे ने मराठी मानुष, हिंदुओं और महाराष्ट्र के हित में अपने पुराने मतभेद भुला दिए हैं. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में मुंबई को बचाने के लिए दोनों का साथ आना जरूरी था. उद्धव ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि मुंबई की पहचान और भविष्य की है.

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसे नेतृत्व को चुनें जो शहर और राज्य के हितों की रक्षा कर सके. ठाकरे ने कहा कि अगर नगर निकाय उनके हाथ में रहता है तो मुंबई की संपत्तियों पर किसी बाहरी दबाव को रोका जा सकता है.

BJP पर मुंबई लूटने और जोड़ने का आरोप

राज ठाकरे ने मराठी वोट बैंक को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों भाई इसलिए साथ आए हैं क्योंकि मुंबई एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP मुंबई को ‘लूटने’ और इसे गुजरात से जोड़ने की कोशिश कर रही है. पीटीआई के अनुसार, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का हवाला देते हुए राज ने कहा कि लंबे समय की योजना मुंबई को गुजरात से जोड़ने की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बीएमसी उनके पास रही तो वे उद्योगपति को जमीन नहीं बेच पाएंगे.

बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर सवाल

राज ठाकरे ने इस चुनाव को मराठी मानुष का आखिरी चुनाव बताते हुए कहा कि अगर अब गलती हुई तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे. इसके बाद उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी मुंबई का नाम बदलकर ‘बंबई’ रखना चाहती है. उन्होंने तमिलनाडु के भाजपा नेता के. अन्नामलाई की टिप्पणियों का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया. चुनाव से पहले भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद नकली है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अब ऐसी पार्टी बन गई है जो राष्ट्र को पहले रखने की बजाय भ्रष्टाचार को पहले रखती है.

Published at : 12 Jan 2026 07:06 AM (IST)
राज ठाकरे Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2026 BMC Polls Mumbai Local Polls
Embed widget