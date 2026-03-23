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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आसाराम, राम-रहीम को बार बार परोल...', अशोक खरात विवाद पर शिवसेना UBT ने सरकार पर निशाना साधा

'आसाराम, राम-रहीम को बार बार परोल...', अशोक खरात विवाद पर शिवसेना UBT ने सरकार पर निशाना साधा

Maharashtra News In Hindi: नासिक के अशोक खरात मामले पर शिवसेना यूबीटी ने सरकार पर अंधविश्वास बढ़ाने का आरोप लगाया. सामना के संपादकीय में मंत्रियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 23 Mar 2026 08:28 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नासिक में कथित ज्योतिषी अशोक खरात से जुड़े रेप मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. 23 मार्च को शिवसेना यूबीटी ने सामना में प्रकाशित लेख के जरिए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. इस लेख में मंत्रियों और नेताओं पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं.

लेख में खानदेश की बहिणाबाई चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा गया कि बिना औपचारिक शिक्षा के भी उन्होंने जीवन का गहरा दर्शन दिया. उन्होंने ज्योतिष और अंधविश्वास से दूरी बनाए रखने की बात कही थी. उनकी कविताओं के जरिए यह संदेश दिया गया कि भाग्य रेखाओं से नहीं, बल्कि कर्म और आत्मविश्वास से तय होता है. लेख में तंज सकते हुए लिखा गया कि 'देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्रियों और विधायकों को खानदेश की बहिणाबाई चौधरी का नाम शायद ही पता हो.'

अशोक खरात के दरबार में जाते थे CM, डिप्टी CM- सामना

लेख में कहा गया, "अशोक खरात नामक कथित ‘राजज्योतिषी’ ने ज्योतिष और तंत्र-मंत्र के नाम पर कई महिलाओं का शोषण किया. खरात को अब उसके कारनामों के चलते गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई समय पर हुई होती तो कई महिलाओं की आबरू बच जाती. उसने क्या पाखंड किया है ये जांच में सिद्ध होगा. लेकिन ज्योतिष, अघोरी धार्मिक अनुष्ठान, भविष्य आदि के नाम पर उसने कई महिलाओं का शोषण किया जो भयानक है."

वहीं लेख में निशाना साधते हुए कहा गया, "राज्य मंत्रिमंडल के रसूखदार लोग खरात के दरबार में हाजिरी लगा रहे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा उसमें शामिल हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सत्ता पक्ष के कई लोग अशोक खरात के प्रशंसक थे."

सत्ता और अंधविश्वास पर सवाल

संपादकीय में आरोप लगाया गया कि इसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तक का नाम जोड़ा गया. लेख में यह भी कहा गया कि केवल अकेले राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर का इस्तीफा लेकर मामला दबाया नहीं जा सकता. महाराष्ट्र और कुल मिलाकर देश में ही अंधविश्वास का उथला कोलाहल जारी है और यह सब हिंदुत्व के नाम पर चलाया जा रहा है.

लेख में आगे लिखा, "आसाराम एक समय बीजेपी और कई राजनेताओं का सद्गुरु था. बड़े बड़े नेता उनके चरणों में लीन हुए थे. आगे उस आसाराम का क्या हुआ, यह सबने देखा. राम-रहीम के कारनामे उजागर होने के बावजूद इस बाबा को जेल से बार-बार परोल पर छोड़ने का महान कार्य बीजेपी वाले कर रहे हैं."

हिंदुत्व और अंधविश्वास पर बहस

लेख में यह भी कहा गया, "जिन्होंने आत्मविश्वास खो दिया है, वे ज्योतिष और कर्मकांड के पीछे भागते हैं. खरात जैसे ज्योतिषी और उनके राजनीतिक भक्त बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि को अपनी तंत्रविद्या से नहीं रोक सकते. पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों को रोककर हिंदुओं की जान नहीं बचा सकते. गुमराह प्रधानमंत्री को सुबुद्धि नहीं दे सकते, लेकिन लोगों को भ्रम में रखकर, भटकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं." 

लेख में यह भी आरोप लगा कि महाराष्ट्र का आधा मंत्रिमंडल पाखंड में लीन हो गया है. देश में अंधविश्वास को हिंदुत्व के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है. जादू-टोना, तंत्र-मंत्र और कर्मकांड को राजनीतिक समर्थन मिलने के आरोप लगाए गए. साथ ही यह संदेश दिया गया कि असली प्रगति मेहनत और विवेक से आती है, न कि पाखंड और अंधविश्वास से.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 08:28 AM (IST)
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Samana MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT
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