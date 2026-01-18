हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव: शिंदे गुट के पार्षदों को ताज होटल में रखने पर उद्धव गुट का हमला, कहा- 'जोड़-तोड़ का...'

BMC चुनाव: शिंदे गुट के पार्षदों को ताज होटल में रखने पर उद्धव गुट का हमला, कहा- 'जोड़-तोड़ का...'

Mumbai BMC Mayor News: शिवसेना एकनाथ शिंदे के पार्षदों को मेयर चुनाव से पहले ताज होटल में ठहराया गया है. इस पर उद्धव गुट के पार्षद ने प्रतिक्रिया दी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Jan 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में बीएमसी के मेयर को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. शिंदे गुट के चुने हुए पार्षदों को बांद्रा स्थित ताज होटल में शिफ्ट किया गया है. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता सचिन पडवल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है.

शिवसेना (UBT) पार्षद सचिन पडवल ने कहा कि एकनाथ शिंदे की सेना और उनके लोगों ने जो जोड़-तोड़ का काम किया. अब उन्हें उसी का डर लग रहा है, इसी वजह से पार्षदों को फाइव स्टार होटल में रखा गया है. 

पार्षदों को शिफ्ट करने पर क्या बोले उद्धव गुट के पार्षद

शिवसेना (UBT) नेता और इस BMC चुनाव में प्रभाग क्रमांक 206 से जीते पार्षद सचिन पडवल ने कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, चार साल तक हम पार्षद नहीं थे. इस दौरान चुनाव नहीं हुए थे और जो BJP या शिवसेना में थे, उन्हें काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते थे. 

उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद हमने काम करते हुए जीत हासिल की. हमारी जीत में हमारे साथ मराठी, उत्तर भारतीय, बिहारी, दक्षिण भारतीय, हिंदू-मुस्लिम सबने साथ दिया. इसे देखकर मैं कहूंगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको लोग जरूर मतदान करेंगे.

मुंबई के मेयर को लेकर क्या कहा?

शिंदे की सेना के पार्षदों को फाइव स्टार होटल में रखा गया है. उन्हें डर है जो उन्होंने दूसरों के साथ कि वही उनके साथ न हो जाए. उन्होंने कहा कि मेयर किसका होगा, भले ही बीजेपी नेता दावा कर रहे हों कि मेयर बीजेपी का होगा लेकिन अभी जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक आप नही कह सकते की मेयर किस पार्टी का होगा.

सचिन पडवल ने चुनाव के दौरान बेहद अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें 12989 मत मिले. उन्होंने यह कहकर थोड़ा सस्पेंस बना दिया की जबतक कोई मेयर नही बनता तबतक यह कह पाना सही नही होगा कि BJP का मेयर होगा. क्या अब भी 'If and But' है. 

बीएमसी चुनाव में किसे मिली कितनी सीटें

बता दें कि बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी में स्पष्ट बहुमत हासिल किया. जिसमें बीजेपी को 89 और शिंदे गुट को 29 सीटें मिलीं. शिवसेना उद्धव ठाकरे को 65 सीटों पर जीत मिली. वहीं कांग्रेस को महज 24 सीटों से संतोष करना पड़ा. इसके अलावा राज ठाकरे की मनसे को सिर्फ 6, एआईएमएम को 8 और शरद पवार की पार्टी को 1 सीट मिली है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 18 Jan 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
BMC Uddhav Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA MUMBAI NEWS
