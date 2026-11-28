शिवसेना (यूबीटी) ने संसद सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने शीतकालीन सत्र को टालकर विशेष सत्र बुलाने का फैसला इसलिए किया है, ताकि परिसीमन बिल को दोबारा संसद में पेश कर पास कराया जा सके. शिवसेना (यूबीटी) ने इसे सरकार की नई राजनीतिक चाल बताया गया है.

सामना में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के सोशल मीडिया के जरिए विशेष सत्र की जानकारी देने पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि सरकार ने नेता प्रतिपक्ष और दूसरे प्रमुख नेताओं से चर्चा करना जरूरी नहीं समझा. संपादकीय के मुताबिक, सरकार पहले फैसले लेती है और बाद में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को इसकी जानकारी देती है.

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दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश का आरोप

संपादकीय में दावा किया गया है कि परिसीमन बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है. इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को यह बिल लोकसभा में गिर गया था. अब सरकार दोबारा इसे लाने की तैयारी कर रही है.

'सामना' ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार ने इस बार जरूरी संख्या कैसे जुटाई है. संपादकीय में डीएमके और शरद पवार की एनसीपी के समर्थन पर भी सवाल उठाए गए हैं.

दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय का दावा

सामना के मुताबिक, परिसीमन के बाद आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा होने से उत्तर भारत की सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को अपेक्षाकृत कम फायदा होगा. इससे दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कमजोर होने की आशंका जताई गई है.

सामना में आरोप लगाया गया है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने यह बिल पास करवा लिया तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि लोकतंत्र की पीठ में खंजर घोंपकर सत्ता की लगाम हाथ में रखी गई.

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संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार देश की आर्थिक समस्याओं, महंगाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों के बजाय 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर परिसीमन बिल को प्राथमिकता दे रही है. सामना के मुताबिक यह बिल देश के लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है.