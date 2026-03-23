पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच भारत ने स्थिति पर उच्चस्तरीय समीक्षा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा और आर्थिक असर पर चर्चा की गई. शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं हैं. उन्होंने बताया कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हमले तेज हो रहे हैं, जिससे वैश्विक संकट गहराता जा रहा है.

उन्होंने चेतावनी दी कि यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा. खासतौर पर तेल आपूर्ति पर असर पड़ने से भारत जैसे देशों में महंगाई और जरूरी वस्तुओं की कमी की आशंका बढ़ सकती है.

भारत पर असर और सरकार की रणनीति

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत पश्चिम एशिया से पूरा करता है, ऐसे में हालात चिंताजनक हैं. CCS बैठक में सरकार ने इस पर विचार किया कि आम जनता पर इसका बोझ कम कैसे किया जाए.

उन्होंने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संकट के समय जनता को राहत दे. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री की ईरान के साथ बातचीत में युद्ध रोकने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा.

AIMIM और सियासी समीकरण पर तंज

वहीं पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम-आम जनता उन्नयन पार्टी गठबंधन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजब भी भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है तो एमआईएम को स्पीड डायल पर रखती है और कहती है कि आओ चुनाव लड़ो और वो लड़ने भी आ जाती है. उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और ऐसे समीकरण पहले भी देखने को मिले हैं. आईएएनएस को दिए उनके बयान के मुताबिक, ये राजनीतिक गठजोड़ जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है. बीजेपी और AIMIM दोनों एक ही टीम है.