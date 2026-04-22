मंत्री को 'Get Out Of Here' बोलने वाली महिला की प्रियंका चतुर्वेदी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?

मुंबई के वर्ली इलाके में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, रैली की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. इसी बीच जाम की वजह से परेशान एक महिला प्रदर्शनकारियों से उलझ पड़ी, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन पर भी भड़क गई. महिला ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मंत्री गिरीश महाजन चले जाने के लिए कह दिया. अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत भी गरमा गई है.

शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्री गिरीश महाजन से भिड़ने वाली महिला की तारीफ की है. पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पोस्ट के जरिये कहा है कि मुंबई की उस महिला को सलाम जिसने मंत्री गिरीश महाजन और बीजेपी प्रदर्शनकारियों को राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए यातायात जाम करने पर करारा जवाब दिया.

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पूर्व सांसद ने मंत्री गिरीश महाजन के रवैये को बताया अपमानजनक

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मुंबई में रोजाना आवागमन में घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ता है और इन सभाओं/वीआईपी आवाजाही से परेशान लोगों की बढ़ती सहनशीलता को समझने के बजाय सत्ताधारी दल को कोई परवाह नहीं दिखती. मंत्री का रवैया भी बेहद अपमानजनक और उपेक्षापूर्ण है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रदर्शन पर खड़े किए सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्धारित मैदान के बजाय सड़कों पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही थी? उन्हें व्यस्त समय में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी? बीजेपी के राजनीतिक दिखावे की वजह से लोगों को क्यों परेशानी झेलनी पड़ रही है? उनका गुस्सा सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर उस मुंबईवासी का है जो आवागमन की इस परेशानी का सामना करता है.

क्या है बहस का पूरा मामला

दरअसल, मुबंई के वर्ली इलाके में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था. रैली की वजह से जाम की स्थिति बन गई थी, इसी वजह से एक महिला की महाराष्ट्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गिरीश महाजन से बहस भी हुई थी. महिला ने मंत्री को 'Get Out Of Here' भी कह दिया था. अब विपक्ष महिला के इस कदम को उचित ठहराते हुए तारीफ कर रहा है.

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