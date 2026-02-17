वंदे मातरम् पर सियासत शुरू, प्रियंका चतुर्वेदी का CM योगी पर हमला, कहा- पहले 6 पद सुनाएं
Vande Mataram Controversy: शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वंदे मातरम् को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला है और उनके बयान को राजनीतिक दिखावा बताया है.
'केवल एक राजनीतिक दिखावा कर रहे'
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह योगी आदित्यनाथ के लिए केवल एक राजनीतिक दिखावा है. क्या कोई उनसे यह पूछ सकता है कि वे पहले ‘वंदे मातरम्’ के पूरे छह पद गाकर सुनाएं, उससे पहले कि वे तय करें कि कौन राष्ट्रविरोधी है, कौन देशभक्ति नहीं रखता और कौन देशद्रोह कर रहा है?"
उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले हमें उनसे ‘वंदे मातरम्’ गाते हुए सुनना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन्हें इसके बारे में क्या जानकारी है. यह केवल राष्ट्रीय गीत का निजी और राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिकरण करने की विभाजनकारी कोशिश है.”
प्रियंका के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है. उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया कि किसी को राष्ट्रविरोधी या देशद्रोही ठहराने से पहले खुद की समझ और जानकारी भी सामने आनी चाहिए. उनका कहना है कि राष्ट्रीय गीत जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए.
दरअसल, हाल के दिनों में ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रभक्ति को लेकर कई बयान सामने आए हैं, जिस पर अलग-अलग दलों की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है. विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर उछाला जाता है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके.
वहीं भाजपा की ओर से अभी तक प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर सियासत और तेज हो सकती है. फिलहाल, ‘वंदे मातरम्’ को लेकर शुरू हुई यह बहस अब राजनीतिक रंग ले चुकी है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.
