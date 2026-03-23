'ये डर किस बात का...', संजय राउत ने मिडिल ईस्ट देशों के बीच जारी संघर्ष पर PM मोदी पर कसा तंज
Maharashtra News In Hindi: शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने खाड़ी में जारी युद्ध पर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आज तक PM मोदी ने इस युद्ध पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है.
28 फरवरी को अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर किए हमले के बाद जो यु्द्ध शुरू हुआ वो धीरे-धीरे और भीषण होता जा रहा है. वहीं भारत में इसे लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है. शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं.
संजय राउत ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "भारत की भूमिका क्या है, यह कोई नहीं बता सकता, यह युद्ध एक मिनी वल्ड वार है जिसमें अमेरिका-इजराइल बनाम ईरान लेबनान शामिल हैं.. इसके बाद अंडरग्राउंड लेवल पर गल्फ देश, रूस और चीन भी शामिल हैं. ये युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है."
क्या है भारत की भूमिका- संजय राउत
वहीं उन्होंने आगे कहा, "इतने भीषण युद्ध के बीच भी भारत जो कि 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्ध पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है. ये डर किस बात का है? उन्हें हमें बताना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है और हम आगे क्या करने वाले हैं?"
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "No one can say what India's role is. This war (US-Israel versus Iran conflict) has reached a very dangerous turning point. India is a country of 1.4 billion people, but to date, Prime Minister Modi has not expressed his… pic.twitter.com/2I6epOWBmq— ANI (@ANI) March 23, 2026
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है और देश को यह जानने का अधिकार है कि सरकार इस वैश्विक संकट में क्या रुख अपनाने जा रही है. उन्होंने पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए.
विदेश नीति और मीटिंग्स पर उठे सवाल
उन्होंने ये भी कहा कि 'पीएम मोदी हाल ही में इजरायल जा कर आए और युद्ध शुरू हो गया, वे यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गुलामी का एक एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं. वे युद्ध शुरू होने से आज तक चुप हैं तो इस हाई लेवल मीटिंग का क्या मतलब है. जो भी मीटिंग आप करते हैं वो आपको देश को बताना चाहिए.. ऑल पार्टी को बताना चाहिए... कि मिडिल ईस्ट में भारत की क्या भूमिका है और आगे क्या करने जा रहे हैं.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL