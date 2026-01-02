राज्यसभा सांसद व शिवसेना यूबीटी नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं की तस्वीरों के दुरुपयोग और AI तकनीक के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है. उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर X प्लेटफॉर्म के AI फीचर ग्रॉक (Grok) के जरिए महिलाओं को सेक्शुअलाइज और अनड्रेस करने की बढ़ती घटनाओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. यह पत्र हाल के दिनों में सामने आए डिजिटल उत्पीड़न के मामलों के बाद लिखा गया है.

AI ग्रॉक के जरिए महिलाओं की गरिमा पर हमला

प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया, खासकर X पर, एक खतरनाक ट्रेंड उभर रहा है. इसमें कुछ पुरुष फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और Grok को ऐसे prompts दे रहे हैं, जिनसे कपड़े कम दिखाए जाएं और तस्वीरों को सेक्शुअलाइज किया जाए.

यह दुरुपयोग केवल फर्जी अकाउंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी तस्वीरें खुद साझा करती हैं. उन्होंने इसे AI तकनीक का ग्रॉस मिसयूज बताया और कहा कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है.

Have sought urgent attention and intervention of Hon. IT Minister to take the issue of increasing incidents of AI apps being prompted to sexualise and undress women by unauthorised use of their images on social media. There have to be guardrails put in place by features such as… pic.twitter.com/pR5tKzDBwi — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 2, 2026

महिलाओं की निजता और कानून का उल्लंघन

पत्र में सांसद ने साफ तौर पर लिखा कि सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रॉक ऐसे अनुरोधों का पालन कर रहा है, जिससे यह व्यवहार और बढ़ रहा है. यह महिलाओं के Right to Privacy का सीधा उल्लंघन है और उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल है. प्रियंका चतुर्वेदी के अनुसार यह न केवल अनैतिक है, बल्कि आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर AI प्लेटफॉर्म्स इस तरह के प्रॉम्पट्स को रोकने में असफल रहते हैं, तो महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी.

सरकार और बिग टेक से सख्त कदमों की मांग

आईटी और कम्युनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य के तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्री से आग्रह किया कि इस मुद्दे को X और अन्य big tech कंपनियों के साथ मजबूती से उठाया जाए. उन्होंने कहा कि AI ऐप्स में एक सीमा जरूरी हैं, ताकि महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन न हो और प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए सेफ स्पेस बन सकें.

उन्होंने यह भी चेताया कि देश महिलाओं की सार्वजनिक और डिजिटल बेइज्जती का मूक दर्शक नहीं बन सकता. पत्र के अंत में उन्होंने उम्मीद जताई कि MeitY इस मामले को प्राथमिकता देगा और साफ संदेश देगा कि AI का स्वागत है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपमानजनक और आपराधिक कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.