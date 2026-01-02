हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
X के AI Grok पर बवाल! महिलाओं की तस्वीरों के दुरुपयोग पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, IT मंत्री को लिखी चिट्ठी

X AI Grok: प्रियंका चतुर्वेदी ने AI से महिलाओं की फोटो के गलत इस्तेमाल के बढ़ते मामलों पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा. उन्होंने कहा- Grok जैसे फीचर्स महिलाओं की निजता का उल्लंघन कर रहे हैं

By : नीतु कुमारी | Updated at : 02 Jan 2026 01:18 PM (IST)
राज्यसभा सांसद व शिवसेना यूबीटी नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं की तस्वीरों के दुरुपयोग और AI तकनीक के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है. उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर X प्लेटफॉर्म के AI फीचर ग्रॉक (Grok) के जरिए महिलाओं को सेक्शुअलाइज और अनड्रेस करने की बढ़ती घटनाओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. यह पत्र हाल के दिनों में सामने आए डिजिटल उत्पीड़न के मामलों के बाद लिखा गया है.

AI ग्रॉक के जरिए महिलाओं की गरिमा पर हमला

प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया, खासकर X पर, एक खतरनाक ट्रेंड उभर रहा है. इसमें कुछ पुरुष फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और Grok को ऐसे prompts दे रहे हैं, जिनसे कपड़े कम दिखाए जाएं और तस्वीरों को सेक्शुअलाइज किया जाए.

यह दुरुपयोग केवल फर्जी अकाउंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी तस्वीरें खुद साझा करती हैं. उन्होंने इसे AI तकनीक का ग्रॉस मिसयूज बताया और कहा कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है.

महिलाओं की निजता और कानून का उल्लंघन

पत्र में सांसद ने साफ तौर पर लिखा कि सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रॉक ऐसे अनुरोधों का पालन कर रहा है, जिससे यह व्यवहार और बढ़ रहा है. यह महिलाओं के Right to Privacy का सीधा उल्लंघन है और उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल है. प्रियंका चतुर्वेदी के अनुसार यह न केवल अनैतिक है, बल्कि आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर AI प्लेटफॉर्म्स इस तरह के प्रॉम्पट्स को रोकने में असफल रहते हैं, तो महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी.

सरकार और बिग टेक से सख्त कदमों की मांग

आईटी और कम्युनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य के तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्री से आग्रह किया कि इस मुद्दे को X और अन्य big tech कंपनियों के साथ मजबूती से उठाया जाए. उन्होंने कहा कि AI ऐप्स में एक सीमा जरूरी हैं, ताकि महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन न हो और प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए सेफ स्पेस बन सकें.

उन्होंने यह भी चेताया कि देश महिलाओं की सार्वजनिक और डिजिटल बेइज्जती का मूक दर्शक नहीं बन सकता. पत्र के अंत में उन्होंने उम्मीद जताई कि MeitY इस मामले को प्राथमिकता देगा और साफ संदेश देगा कि AI का स्वागत है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपमानजनक और आपराधिक कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 02 Jan 2026 01:18 PM (IST)
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS
