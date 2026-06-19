आदित्य ठाकरे की वजह से टूटी शिवसेना UBT? सांसद ने कहा- 'उद्धव ठाकरे का बेटा होना गलत...'

महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी में सांसदों की बड़ी टूट ने सियासी बवंडर ही ला दिया है. बगवात करने वाले सांसदों ने पहले तो आरोप लगाया था कि उन्हें आशंका है उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं, जिसको लेकर सभी नाराज थे. अब एक और दावा सामने है कि बागी सांसदों में परिवारवाद को लेकर भी नाराजगी थी. दावा किया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के मोह में केवल उन्हें ही आगे बढ़ाते हैं और बाकी काबिल नेताओं पर ध्यान नहीं देते.

बागियों द्वारा किए गए इस दावे का उद्धव गुट की ओर से जवाब दिया गया है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद अनिल देसाई ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे में प्रतिभा है. वह अच्छा पढ़े लिखे हैं. उन्हें पता है कि कैसे नई पीढ़ी से कनेक्शन बनाना है. उन्हें केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ाया गया कि वह उद्धव के बेटे हैं, बल्कि वह एक काबिल नेता भी हैं.

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इतना ही नहीं, अनिल देसाई ने यह सवाल भी सामने रखा कि देशभर के किसी भी राजनीतिक दल को उठाकर देख लें, कहां परिवारवाद नहीं है? ऐसी कौन सी पार्टी है जिनके प्रमुख ने अपने बेटों-भतीजों को आगे नहीं किया.

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'केवल पार्टी छोड़ने के लिए लगाए गए परिवारवाद के आरोप'

वहीं, यह सवाल पूछे जाने पर कि आदित्य ठाकरे को सच में उनकी काबिलियत पर आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें परिवारवाद की कोई भूमिका नहीं है? देसाई ने सवाल पूछकर ही इसका जवाब दिया. उन्होंने पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे का बेटा होना गलत बात है? लालच में पार्टी को छोड़कर जाने वाले ऐसी तरह की वजहें बताते हैं, पार्टी को छोड़ने की कोई वजह तो देनी पड़ेगी ऐसी बातें कही जाती हैं.

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