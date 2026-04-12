'आज भारतीय संगीत का स्तंभ ढह गया', आशा भोसले के निधन पर बोले उद्धव ठाकरे

मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है, आशा भोसले के निधन पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दुख जताया है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि, "आशा भोसले के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ. आज भारतीय संगीत का यह स्तंभ ढह गया है. केवल उनके गीत ही उनकी अमरता बनकर शेष रहेंगे. उनकी स्मृति को एक विनम्र श्रद्धांजलि.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि, "भारतीय संगीत की दुनिया की एक अमर आवाज आज खामोश हो गई है. उनकी सुरीली धुनें अनगिनत पीढ़ियों के लिए खुशियाँ लेकर आईं और उन्होंने मानवीय भावनाओं की गहराइयों को छुआ. वह एक जोशीली और जीवंत शख्सियत थीं; लता दीदी के नक्शेकदम पर चलते हुए, वह संगीत के क्षेत्र में एक शानदार दौर को सहारा देने वाले एक मज़बूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं.

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जताया दुख

उधर, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन पर कहा, "आशा भोसले का निधन महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत बड़ी हानि है. उन्होंने 12 हजार से ऊपर गायन किया है. कई भाषाओं में उन्होंने गायन किया. हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं."

92 साल की उम्र में आशा भोसले ने दुनिया को कहा अलविदा

आपको बता दें कि मशहूर गायिका आशा भोसले का आज 12 अप्रैल को निधन हो गया, आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशा भोसले को शनिवार (11 अप्रैल 2026) को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. आशा भोसले के पुत्र आनंद भोसले ने आशा भोसले के निधन की जानकारी दी.

चेस्ट इंफेक्शन की वजह से कराया गया था भर्ती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशा भोसले को शनिवार रात को चेस्ट इंफेक्शन की वजह से भर्ती करवाया गया था. मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया. आशा भोसले के निधन की खबर से हर स्तब्ध है, उनके चाहने वालों में दुख और शोक की लहर दौड़ गई है. हर कोई आशा भोसले के निधन पर दुख जता रहा है.