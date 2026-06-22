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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'सभी लालची सांसदों एक बात सुन लो...', उद्धव गुट के बागी MPs को आदित्य ठाकरे की दो टूक

'सभी लालची सांसदों एक बात सुन लो...', उद्धव गुट के बागी MPs को आदित्य ठाकरे की दो टूक

Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना (यूबीटी) के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी छोड़कर जाने वाले सांसदों पर बड़ा हमला किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी छोड़कर जाने वाले सांसदों पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर ऐसे सांसदों को न केवल 'लालची' कहा, बल्कि उनकी निष्ठा और प्रतिष्ठा 'बिकाऊ' तक कह डाला. 

आदित्य ने दावा किया कि इन सभी नेताओं को उनके क्षेत्रों में चुनाव जीतने के लिए शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शद गुट) के वरिष्ठ नेताओं ने अपना पूरा समर्थन दिया. सासंद बनने के बाद पार्टी छोड़ने वाले इन नेताओं पर हमला करते हुए उन्होंने इसे जनता के जनादेश का अपमान बताया है. 

 

सांसदों की वफादारी को बताया बिकाऊ

आदित्य ठाकरे ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जो लालची सांसद दूसरी तरफ चले गए हैं उनके इस कदम से एक बात साफ है कि उनकी वफादारी और आपकी इज्ज़त बिकाऊ है. एक और चीज इससे साबित होती है कि सरकार पक्षपाती है और जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'ये सासंद पहले महाविकास आघाड़ी (MVA) और INDIA गठबंधन की टिकट पर चुने गए थे. इन सभी के लिए  शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शद गुट) के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार किया था. हर एक ने सभी पार्टियों और सहयोगियों के नेताओं से रैलियां कराने की मांग की थी. अब वो ये बेतुकी दलील नहीं दे सकते कि 'फलां पार्टी इससे दूर चली गई' या 'उसने उससे गठबंधन कर लिया' इसलिए ऐसा कदम उठाया है.'

लालच के कारण किया विश्वासघात 

आदित्य ठआकरे ने लिखा कि सासंदों के निर्वाचन क्षेत्रों के वोटरों ने NDA उम्मीदवारों के खिलाफ और INDIA गठबंधन और उसके सिद्धांतों के समर्थन में वोट दिया था. आदित्य ठाकरे अंत में लिखा कि  सासंदों को कहा कि वो ये बात मान लें कि उनके लालच ने ही उन्हें रातोंरात पार्टी से विश्वासघात करने के लिए विवश किया, जो बेहद शर्मनाक है. 

क्या है मामला?

आदित्य ठाकरे का यह बयान ऐसे समय आया है जब शिवसेना (यूबीटी) के छ: सांसदों  संजय जाधव, संजय उत्तमराव देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटील ने शिंदे गुट को समर्थन देने का ऐलान किया है. उद्धव ठाकरे के गुट ने इस कदम को विश्वासघात बताया, जबकि बागी सांसदों का कहना है कि उन्होंने अपने इलाकों के विकास और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 22 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Aaditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHIVSENA UBT
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